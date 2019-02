El PSdeG pide rebajas del 25% en viajes de ida y vuelta en un día en la AP-9 y vías autonómicas

El diputado del PSdeG Luis Álvarez Martínez ha defendido este martes una iniciativa en el Parlamento de Galicia en la que demanda a la Xunta que se dirija al Gobierno central para pedir rebajas del 25% en viajes de ida y vuelta en el mismo día —también en festivos— en la AP-9, y que incluya este descuento para las únicas vías de titularidad autonómica con peaje, la AG-57 Puxeiros-Val Miñor y la AG-55 Carballo-A Coruña.

Del mismo modo, la iniciativa, que será votada por el pleno del Pazo do Hórreo en la jornada del miércoles, incluye una autoenmienda en la que se prevé reclamar al Ejecutivo estatal que asuma, con cargo a los Presupuestos Generales, el coste de las obras de ampliación sobre la Autopista del Atlántico que implican una subida anual del peaje de un 1%. Y es que, según ha explicado el diputado socialista, este aumento periódico se debe a una cláusula firmada por la exministra de Fomento, la popular Ana Pastor —actual presidenta del Congreso—, afeando también que fue el expresidente del Gobierno José María Aznar quien firmó la prórroga de la concesión a Audasa "hasta 2048".

En cuanto a las carreteras de titularidad autonómica, Luis Álvarez ha desmentido unas declaraciones de la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, en las que decía, según el socialista, "que no se pueden liberar" de peajes sin reducir la financiación a servicios como la educación o la sanidad. "Cabe pensar que se puede", ha asegurado el parlamentario.

or parte de En Marea, que ha presentado una enmienda a la propuesta reclamando un informe sobre la recuperación para lo público de las autopistas gallegas, la diputada Julia Torregrosa ha calificado de "no suficiente" la iniciativa de los socialistas, ya que "se debe acabar con la especulación de los servicios públicos" a través de las concesiones. Asimismo, ha afirmado que la llegada de Feijóo a la Xunta "rompió la tendencia de bajada" de la siniestralidad en la carretera, por lo que ha sugerido que el debate también atienda a esta cuestión. "Si ponemos vías gratuitas, la gente no coge carreteras que son más peligrosas", ha asentado.

El diputado del BNG Luís Bará ha utilizado su intervención para criticar que ni Partido Popular ni Partido Socialista apoyasen durante el pleno anterior "una bajada general del 30%" que propusieron los nacionalistas. Además, ha afeado a ambos partidos que discutan "quién tiene más culpa, si el convenio de Ana Pastor o de José Blanco", en cuanto a la subida anual del peaje de la AP-9. Con todo, Bará ha hecho hincapié en que la Xunta "tiene la posibilidad de eliminar" los peajes de las vías autonómicas y que su grupo está "a favor" del estudio propuesto por el PSdeG para conseguir su gratuidad, algo que además es, ha continuado, un "acto de justicia para los residentes en esas comarcas".

Enfrente, el diputado del PPdeG Martín Fernández Prado ha esgrimido que el gobierno del bipartito, aun con "presupuestos mayores, no hacía rebajas" en los peajes y además eran "expertos en llegar a acuerdos con las concesionarias", ya que, según sus cifras, un convenio ratificado por el Ejecutivo de Emilio Pérez Touriño provocó un desembolso de "casi 400 millones" de euros públicos.

PP Y PSDEG. Además, el popular ha replicado que el exministro socialista José Blanco "reconoció que el 1%" de aumento anual del peaje de la AP-9 "era cosa suya". Luis Álvarez, tras darle la razón en este punto, ha criticado que el PP "se niega a asumir" que fue Ana Pastor la que "ratificó" este convenio: "Si era lesivo para el interés público, lo que tenía que hacer era denunciarlo".

En cualquier caso, Fernández Prado ha explicado que el Grupo Popular en el Congreso registró esta misma tarde una enmienda a la ley de transferencia de la AP-9 en la que se solicita la rebaja del 25% en viajes de ida y vuelta —en ambos itinerarios—, tal y como había adelantado Feijóo durante el pleno pasado. En vista de ello, el diputado socialista ha afeado al PP que vaya a votar 'no' a la iniciativa defendida en el Legislativo gallego: "A ver quién entiendo esto".