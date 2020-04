Caballero pide a Feijóo que recoñeza a utilidade dos test remitidos polo Goberno

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, instou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a recoñecer a utilidade dos "110.000" test de diagnóstico rápido remitidos polo Goberno central a Galicia e que "permiten saber se a poboación tivo o virus e se xerou anticorpos".

Así se pronunciou nunha rolda de prensa telemática ofrecida este luns e despois de que Núñez Feijóo anunciase o venres que a Xunta realizará un estudo epidemiolóxico con 100.000 probas en Galicia, unha mostra para a que utilizará test remitidos polo Executivo estatal e que foron criticados pola Administración autonómica por considerar que estes non servían para "facer un diagnóstico fiable".

Respecto diso, Gonzalo Caballero sostivo que cando "di que vai utilizar este test de diagnóstico rápido", Feijóo "está a recoñecer a súa "utilidade e validez". Por iso, emprazou ao máximo mandatario autonómico a "ser leal" co Goberno de España e a "estar á altura" e "recoñecer a importancia deste 110.000 test".

"Pasaron xa dúas semanas de que empezaron a chegar este test e cada día sen usalos é un día desperdiciado", incidiu o socialista, que subliñou que a Xunta debe trasladar que "teñen unha utilidade clara" e que son "un instrumento útil".

MÁSCARAS DEFECTUOSAS

Por outra banda, preguntado pola partida de máscaras defectuosas remitidas polo Goberno a varias comunidades e posteriormente retiradas, Gonzalo Caballero apelou ás administracións públicas a "extremar" a precaución para evitar este tipo de situacións un "momento moi complexo".

"Hai distintos erros en todo o material no conxunto dos países e evidentemente, se hai un lote que o Goberno de España remitiu ás comunidades e que tiña debilidades, ese lote ten que ser retirado de forma inmediata", manifestou.

Dito iso, lembrou que a propia Xunta de Galicia remitiu no seu momento "material caducado" a distintas cidades galegas. "Por tanto, todas as administracións teñen que corrixir calquera tipo de erro, prever calquera tipo de escenario complexo e tomar todas as medidas nesa liña", apuntou.

"O Goberno de España ten que tomar todas as medidas para que non existan erros no material que se traslada ao conxunto do país e o mesmo ten que facer a Xunta", insistiu.