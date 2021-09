O PSdeG pacta listas para o Congreso Federal na Coruña, Lugo e Pontevedra

Os socialistas galegos conseguiron este venres pactar listas de consenso para o Congreso Federal que o PSOE celebrará en outubro en Valencia en tres do catro provincias galegas, ao non chegar a acordo en Ourense, onde concorrerán dúas listas.

O último en pecharse foi o pacto entre a dirección galega e a provincial da Coruña, dous sectores enfrontados que este venres achegaron posturas. Así, o secretario xeral do PSOE coruñés e presidente da Deputación coruñesa, Valentín González Formoso, encabeza unha lista na que estará, a proposta da executiva galega, o senador Xoaquín Fernández Leiceaga, moi próximo ao actual xefe de filas do PSdeG, Gonzalo Caballero.

Despois de transcender este acordo, fontes da dirección do PSdeG destacaron o "éxito da apelación á unidade e a integración feita polo secretario xeral" de cara ao congreso de Valencia, na medida na que todo o partido está a traballar para fortalecer ao proxecto de Pedro Sánchez e do Goberno que encabeza.

Pola súa banda, desde a dirección provincial puxeron en valor que o diálogo establecido coas diferentes sensibilidades da provincia dan como froito unha "única delegación" que se conformará escoitando a todas as agrupacións municipais, ás comarcas do partido e ás cidades.

Estas fontes lembran que os socialistas coruñeses son a agrupación con máis militantes de toda Galicia, superando os 3.800 afiliados, e tendo maior representación territorial no congreso con 23 delegados e delegadas.

Así, prevese que nela figuren cargos de relevancia como algún alcalde das cidades. Ademais, fontes consultadas por Europa Press sinalan que até un terzo da lista poderá estar configurada por afíns á dirección galega.

O acordo entre a dirección provincial e a galega chega despois dun contexto de varios enfrontamentos entre ambos os sectores nun ano no que os socialistas galegos deben celebrar o congreso para renovar á súa dirección. Para este conclave interno, non se descarta que poida haber algunha candidatura alternativa á de Gonzalo Caballero impulsada pola contorna de Formoso, aínda que até o momento ninguén se postulou.

LUGO. Na provincia de Lugo, o alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, integrouse na candidatura de 12 delegados que encabeza o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé. Todo iso a pesar de chegar a presentar unha lista alternativa na mañá deste venres.

En declaracións a Europa Press, o rexedor explicou que ao final hai "integración" ao terse en conta as "diferentes sensibilidades" do partido na provincia. Así, aínda que incidiu en que no partido hai "diferentes sensibilidades", subliña que todos están "no mesmo barco" para apoiar ao secretario xeral e presidente do Goberno, Pedro Sánchez.

Deste xeito, o propio Xosé María Arias, así como outra persona da súa contorna, formará parte da lista na que se prevé que tamén figure a actual secretaria xeral do PSOE de Lugo, Patricia Otero. Precisamente, Otero impúxose ao alcalde de Castroverde nas primarias internas celebradas en 2019 para elixir novo secretario xeral na provincia.

PONTEVEDRA. Pola súa banda, o propio secratario xeral do PSdeG confirmou o pasado mércores que se presentaría unha candidatura "de unidade e integración" pola provincia de Pontevedra e pedía seguir o "exemplo" noutras provincias.

En concreto, a lista pontevedresa (16 delegados) a encabeza o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e nela figura o presidente provincial do PSdeG de Pontevedra, David Regades; a presidenta da Deputación Provincial, Carmela Silva; e o secretario da agrupación local socialista, Abel Losada. Ademais, o propio Gonzalo Caballero pecha a candidatura.

SEN ACORDO EN OURENSE. Así as cousas, a única do catro provincias galegas nas que non se chegou a consenso é a de Ourense, onde a exdiputada Noela Blanco presentou unha lista alternativa á encabezada polo alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, cuxa candidatura conta co visto e prace das direccións provincial e galega.

Respecto diso, fontes do PSOE provincial consultadas por Europa Press aseguraron que Francisco Fumega, un dos alcaldes de referencia do PSOE na provincia, é "unha persona que suma" no Partido Socialista e que "representa o que se demanda no Congreso, a unidade". "Este é o camiño, sumar e non dividir, estar en proxectos colectivos e non en proxectos individuais", inciden.

Noela Blanco foi unha das rivais nas primarias celebradas en 2017 do actual secretario xeral do PSOE ourensán, Rafael Rodríguez Villarino, quen é próximo a Gonzalo Caballero.

Co peche este venres finaliza do prazo de presentación de candidaturas a encabezar a lista de delegados por cada provincia, ábrese agora un prazo para configurar unha lista de consenso. Se non houbese acordo nas provincias como é o caso de Ourense, as diferentes candidaturas deberían someterse á votación da militancia.