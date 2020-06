El PSdeG lanza su candidatura para abrir una "etapa de progreso" en Galicia

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha presidido este domingo el acto de presentación de la candidatura del partido a las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio, tras las que se ha comprometido a iniciar una "etapa de progreso" en Galicia.

Caballero ha cerrado con su discurso el acto que esta mañana ha congregado a los cabezas de lista de las candidaturas socialistas y a buena parte de la plana mayor del partido, ante los que ha defendido que, a pesar de estar en un momento "de muchas dificultades", económicas y sanitarias, el PSdeG ofrece "optimismo" e "ilusión" para liderar un proyecto de cambio.

El dirigente socialista ha llamado a recuperar "el mismo impulso" que el partido tenía en el mes de marzo cuando la emergencia sanitaria obligó a suspender las elecciones convocadas entonces para el día 5 de abril y ha señalado que es urgente que en esta crisis económica "nadie quede atrás".

"Los socialistas gallegos vamos a revitalizar Galicia después del diagnóstico en blanco y negro que nos dejan Feijóo y el PP", ha manifestado, para insistir en que las medidas que deben tomarse pasan por defender el Estado del bienestar y no por los recortes y privatizaciones que ha señalado como santo y seña de los populares.

"Aquellos que no supieron gestionar los últimos once años en Galicia no son capaces de hacer una política para poder remontar una crisis tan grave", ha advertido.

Por este motivo, Caballero ha insistido en la importancia de los comicios del mes de julio para "abrir una etapa de progreso" y ha apelado a una movilización masiva para no tener que lamentarse durante cuatro años más del resultado de las urnas.

"No me resigno a creer que la Galicia que marca el PP es la única Galicia posible", ha agregado el candidato socialista, que ha pedido que se ejerza el voto en favor de un "cambio político" acompasado a la realidad del país, donde el PSOE gobierna en el Estado, en tres de las cuatro Diputaciones gallegas y en cinco de las siete principales ciudades.

En su discurso, el secretario general del PSdeG se ha mostrado crítico con la gestión realizada por el presidente Alberto Núñez Feijóo a lo largo de la última década y también con ocasión de la emergencia sanitaria por el coronavirus, en la que -ha asegurado- no ha respetado los acuerdos con otras fuerzas políticas ni fomentado el diálogo social.

"Lo que Feijóo no ha hecho lo vamos a hacer nosotros al frente de la Xunta de Galicia"

"En esta crisis el PPdeG se dedicó a confrontar con el Gobierno de España" y "no tomó las decisiones importantes en el ámbito de sus competencias", ha declarado Caballero, que ha observado que el nivel de circulación del virus en Galicia "fue mucho más pequeño que en otras Comunidades" y que ha concedido este mérito al estado de alarma decretado por el Gobierno central y al que Núñez Feijóo se opuso en reiteradas ocasiones.

""Dónde está esa anticipación de la que nos habla Feijóo?", se ha preguntado el representante del PSdeG, que ha comparado los errores y polémicas en la gestión de la Xunta con medidas tomadas por el Ejecutivo central como la aprobación del ingreso mínimo vital.

Asimismo, ha adelantado medidas que llevará a cabo si llega a ser presidente del Gobierno gallego, tales como una investigación "con responsabilidad, sin demagogia", de lo sucedido en las residencias de mayores durante la crisis de la Covid-19, dado que en ellas se registraron cerca de la mitad de los decesos contabilizados en Galicia a causa del virus.

De igual forma, ha recalcado que sus principales compromisos en el Gobierno serán afianzar una sanidad pública "universal y gratuita", la defensa del Estado del bienestar y la firma de un gran acuerdo, con todos los agentes sociales, por la reconstrucción económica y social de Galicia.

"Lo que Feijóo no ha hecho lo vamos a hacer nosotros al frente de la Xunta de Galicia", ha zanjado Caballero, antes de pedir a sus militantes que se pongan "a patear" para activar al electorado y llevar el cambio a la Administración autonómica a costa de "meter a Feijóo y al PP en el baúl de los recuerdos".

Durante el acto de presentación de la candidatura también han intervenido los cabezas de lista del PSdeG por cada una de las provincias: Pablo Arangüena (A Coruña), Patricia Otero (Lugo), Marina Ortega (Ourense) y María Isaura Abelairas (Pontevedra).