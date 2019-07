O PSdeG exalta a socialdemocracia como a base dos gobernos de progreso

O PSdeG inaugurou este sábado en Compostela a súa "escola de verán" para membros do partido nunha xornada na que participaron distintos altos cargos do partido, que coincidiron en que a ideoloxía socialdemócrata é a clave para poder armar gobernos de progreso en cada institución. É o que indicou a presidenta do PSOE a nivel federal, Cristina Narbona, que se desprazou até Galicia este sábado pola mañá para participar nesta cita, na que asegurou que a socialdemocracia "volve emerxer con forza" tanto en España como en Europa.

Como exemplo diso puxo o caso do Goberno do país veciño, Portugal, e insistiu en que estes son os modelos a seguir para pór a cada país nunha "senda de progreso seguro e duradeiro" no que se atendan os "novos retos" sociais como a configuración do mercado de traballo, a transición ecolóxica, a integración das novas xeracións ou, en definitiva, a "xustiza social".

"Aí están todos os retos ligados aos grandes dereitos do Estado do benestar", agregou Narbona, que incidiu tamén en que "non haberá xustiza social" se os países non son capaces tamén "de avanzar en xustiza fiscal" de modo que os que teñen máis capacidade acheguen unha maior parte para corrixir un mundo que se fixo moito máis desigual nos últimos anos".

A presidenta do PSOE interveu nun acto que pechou o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, quen valorou este tipo de iniciativas do partido, que serven -manifestou- como "caixa de resonancia de ideas" para guiar as futuras accións da organización, especialmente nun momento no que "a dereita e os populistas cuestionan os sistemas democráticos".

Para Caballero, a democracia baseada nos modelos europeos segue "sendo a mellor fórmula de gobernanza que existe no mundo para levar aos países á prosperidade" e defendeu que os proxectos políticos non son "só unha cuestión de técnica", senón de levar á práctica "un modelo de país" que abarca máis aló do simple crecemento económico.

Neste sentido, o dirixente do PSdeG celebrou que o seu partido en España recuperase "o orgullo de ser socialistas en Europa", especialmente tras a entrada no Goberno central de Pedro Sánchez, a quen sinalou como "referencia" a seguir; máis se cabe tendo en conta de que "enfronte non hai ningunha opción de Goberno".

Do mesmo xeito, tamén sacou peito polos resultados "históricos" alcanzados polo partido en Galicia nos últimos comicios xerais e europeos, onde superou por primeira vez ao PP, e que lles permitiron demostrar -sostivo- que existe unha "realidade social distinta á versión oficializada e publicitada polo PP desde o control político da Xunta".

Por todo iso, recalcou que o PSdeG debe ser "a casa común para o progresismo" en Galicia e eloxiou tanto o labor dos expresidentes autonómicos socialistas Emilio Pérez Touriño e Fernando González Laxe -presentes no acto-, como dos novos alcaldes saídos das urnas o pasado mes.

Ademais de Caballero e Narbona, tomaron parte nesta xornada o alcalde de Vigo, Abel Caballero; o de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo; e outros moitos cargos institucionais e orgánicos do partido en Galicia.