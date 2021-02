O PSdeG-PSOE da provincia de Pontevedra esixiu ao secretario xeral para o Deporte da Xunta, José Ramón Lete Lasa, "impulsar" a dimisión do presidente da Real Federación Galega de Fútbol (RFGF), Rafael Louzán, dada a súa condena a dous anos de cárcere e oito de inhabilitación por prevaricación e fraude durante a súa etapa á fronte da Deputación de Pontevedra.

Nun comunicado, a agrupación provincial do PSdeG afirmou que a continuidade de Rafael Louzán como presidente desta entidade asociativa privada, aínda que de utilidade pública, tras a condena do Xulgado do Penal 3 de Pontevedra, que non é firme, resulta "inexplicable". Por iso, asegurou que o "silencio" de Lete Lasa respecto diso supón un "auténtico escándalo" que "confirma os vínculos entre o PP e o aínda máximo responsable do fútbol galego".

Neste sentido, recalcou que a Secretaría Xeral para o Deporte depende da Xunta, polo que esta administración "non pode seguir de perfil" tras unha sentenza que "afecta directamente" a Louzán.

Por iso, advertiu de que "ampararse" en que a resolución xudicial non é firme "entra na máis elemental contradición" co feito de que a delegada territorial da Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, tamén condenada na mesma causa, presentase a súa dimisión inmediatamente, así como a súa solicitude de baixa no PP. "Louzán non pode ser máis nin menos", resolveu o PSdeG.

Ademais, lembrou que a federación se rexe por Lei do deporte de Galicia e o decreto da Secretaría Xeral para o Deporte que establece as normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, polo que concluíu que se atopa "tutelada pola Xunta". Tamén remarcou que case 1,5 millóns de euros dos máis de 5 millóns do seu orzamento anual proceden da Federación Española de Fútbol e recibe uns 400.000 euros mediante subvencións e contratos públicos.

SUBVENCIÓNS PÚBLICAS RECIBIDAS. Nesta liña, o PSdeG remarcou que a entidade percibiu o pasado ano unha subvención de 255.133 euros da Secretaría Xeral para o Deporte e que en 2019 outorgáronselle case 52.000 euros para a adquisición de equipamento e patrocinios aos que se sumaron máis de 60.000 euros da Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) para a cesión de dereitos audiovisuais.

A agrupación provincial socialista explicou que os estatutos da federación réxense pola Lei galega do deporte e deben ser aprobados pola Xunta antes da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG), así como que a determinación que afecte as competicións ou ao réxime económico debe recibir a autorización da Secretaría Xeral para o Deporte.

Adicionalmente, insistiu en que o presidente da federación galega de fútbol representa á comunidade nas actividades e competicións deportivas, un feito co que se preguntou se Lete Lasa e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "están cómodos".

Así as cousas, o PSdeG-PSOE da provincia de Pontevedra considerou "inexplicable" que Louzán "siga manexando diñeiro público desde o seu cargo" coa "compracencia" de Lete Lasa e, "por extensión", de Feijóo. "É algo imposible de explicar e máis cando se mancha deste xeito o nome dunha institución centenaria, como é a Federación Galega de Fútbol. A federación debe ser unha institución exemplar, pois é tamén unha referencia para todas as mozas e mozos das categorías base", defendeu.

O expresidente da Deputación de Pontevedra e a exalcaldesa de Moraña Luisa Piñeiro foron condenados a dous anos de cárcere e oito de inhabilitación por prevaricación e fraude polo Xulgado do Penal 3 de Pontevedra. A sentenza, que non é firme, considerou probado que cometeron irregularidades para outorgar 86.311 euros a unha construtora para compensala por un sobrecusto nas obras do campo de fútbol de Moraña. Por estes feitos, os acusados foron xulgados o pasado mes de novembro de 2020.