O PSdeG elixe aos seus candidatos en Ferrol e Ourense e irá á segunda volta na Coruña

O Partido Socialista de Galicia elixiu este domingo aos candidatos que competirán baixo as súas siglas polas alcaldías de Ferrol e Ourense, Ángel Mato e José Ángel Vázquez Barquero, respectivamente. Con todo, na Coruña, os socialistas terán que decidir nunha segunda volta entre o actual portavoz municipal, José Manuel García, e a avogada Inés Rey.

Deste xeito, na cidade herculina os militantes do PSOE volverán acudir ás urnas tendo en conta que este domingo ningún do catro aspirantes conseguiu alcanzar o 50% dos votos. Todo iso nunhas primarias nas que, en total, votaron 392 dos 522 socialistas que estaban chamados a facelo na cidade. Este dato sitúa a participación no 74,8%.

En concreto, o máis votado foi José Manuel García, que obtivo 143 votos (o 36,5% dos sufraxios). A segunda máis apoiada foi Inés Rey, con 96 votos (o 24,5%). Pola súa banda, o terceiro foi o letrado Rafael Arangena, con 81 votos (o 20,6%); e o menos votado, Juan Ignacio Borrego, con 70 apoios (o 17,9%). Ademais, rexistráronse dous sufraxios en branco (0,5%).

Así as cousas, o vindeiro domingo, día 25 de novembro, volverán enfrontarse nas urnas José Manuel García --candidato próximo á que fose secretaria xeral do PSOE coruñés Mar Barcón e considerado próximo ao actual líder do PSdeG, Gonzalo Caballero-- e a letrada Inés Rey, aspirante que conta con apoios como o do parlamentario Juan Díaz Villoslada e o exdiputado autonómico José Luís Méndez Romeu.

FERROL. Na cidade departamental, o senador pola provincia da Coruña Ángel Mato será o candidato do Partido Socialista tras obter o 58,5% dos votos nas primarias e imporse ao edil Germán Costoya, afín á secretaria xeral local, Beatriz Sestayo, que perde a súa hexemonía na agrupación.

En Ferrol estaban chamados a votar neste proceso interno 296 militantes socialistas, dos que acudiron 248, situando a participación en 83,8%. Mato conseguiu 145 apoios --o 58,5% dos votos--, Germán Costoya 101 --40,7%-- e dúas persoas votaron en branco --0,8%--.

Mato impúxose neste proceso interno, no que houbo unha participación moi alta, tras pactar co portavoz da executiva local, Antonio Golpe, quen retirou a súa candidatura e integrouse no proxecto do senador.

Aínda que para este primarias Golpe integrouse no proxecto de Matogueira, principal rival interno de Beatriz Sestayo, na asemblea que renovou a dirección local e na que a que fose deputada autonómica impúxose por un voto ao senador, Golpe sumou os seus apoios aos da actual secretaria local.

OURENSE. Ademais, o actual portavoz municipal do PSOE ourensán, José Ángel Vázquez Barquero, volverá ser o candidato socialista á Alcaldía de Ourense ao imporse co 57,8% dos votos nas primarias celebradas este domingo a profesora Elena de Prada.

Un total de 434 persoas participaron neste proceso interno, o que deixa a participación por encima do 70%. En concreto, Vázquez Barquero obtivo 251 apoios --o 57,8%-- fronte aos 164 alcanzados por Elena de Prada --o 37,8%--. Así mesmo, 15 persoas votaron en branco --3,5%-- e houbo catro nulos --0,9%--.

Vázquez Barquero e Elena de Prada foron os únicos candidatos que chegaron ao final das primarias para as que inicialmente se postularon cinco persoas. Mentres que dous militantes non conseguiron os avais necesarios, o integrante da Terceira Vía Antón Alonso retirouse para apoiar a De Prada, candidata que esta corrente interna apoiaba para axuntar consensos na agrupación local.

REDONDELA, MARÍN E NARÓN. Ademais de en estas cidades, os socialistas tamén celebraron primarias noutros municipios de máis de 20.000 habitantes, concretamente en Redondela, Marín e Narón.

En Redondela a deputada provincial Digna Rivas será a candidata á Alcaldía tras vencer a Olga Rodríguez Puga e obter o respaldo do 53% dos seus compañeiros. Todo iso nun proceso no que a participación foi do 89%.

Pola súa banda, en Marín o exdil Manuel Pazos impúxose co 56% dos votos á actual portavoz, Luz Santiago. A participación foi do 82%.

Por último, en Narón (A Coruña), o candidato do PSOE será o actual secretario da agrupación local, Octavio Dopico, que venceu co 57,4% dos votos ao militante José López Villar.

FELICITACIÓN DE GONZALO CABALLERO. Unha vez finalizadas as votacións e coñecido o reconto, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, felicitou aos candidatos elixidos a través do seu perfil da rede social Twitter.

"Felicidades aos compañ[email protected] que encabezarán as candidaturas municipais socialistas nos concellos nos que hoxe se elixiron para abordar as próximas eleccións municipais. Ferza a [email protected] Adiante!!", manifestou nun tuit.