O PSdeG critica o "desprezo" do alcalde de Vilanova á súa condena por insultar a Silva

O PSdeG criticou o "desprezo" do alcalde de Vilanova de Arousa, o popular Gonzalo Durán Hermida, á sentenza que o condena por "insultar" á presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, ao chamala "chacha para todo".

Así o manifestaron os deputados Paloma Castro e Pablo Arangüena en rolda de prensa, na que o parlamentario reiterou que os insultos de Gonzalo Durán "teñen a máxima gravidade" e "exceden o ámbito do debate político". O socialista asegura que o alcalde de Vilanova "debería dimitir", tanto polos seus insultos á presidenta da Deputación de Pontevedra como polo seu "desacato" ao poder xudicial e á sentenza que lle condena.

A continuación, Aragüena lembrou que este non é o primeiro caso no que un político relacionado co Partido Popular "proferiu" descalificacións á presidenta da institución provincial. En febreiro de 2016, Carmela Silva foi obxectivo dos insultos dun edil do PP de Moraña (Pontevedra), quen tachou de "mala zorra" e "sinverg~enza" á dirixente socialista nunha publicación en Facebook.

ESCOLA DE 'TRUMPISMO'. Pablo Arangüena afirmou que o PP de Galicia converteuse na "escola do trumpismo galego", ante a pasividade do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "(O mandatario autonómico) permite este tipo de comportamentos no PP porque lle permite ter a Vox no Parlamento galego sen que este sexa un adversario político", engadiu o deputado.

COMPORTAMENTO "MACHISTA". A súa compañeira de partido e tamén deputada, Paloma Castro, secundou as palabras de Aragüena, e declarou que o PP non cre na igualdade, porque se o fixese "non podería apoiar esta clase de comportamentos machistas e misóxinos".

Castro defendeu que a actitude do alcalde de Vilanova é unha "mostra de como entende o PP a democracia cando non goberna". "O Partido Popular non asume que tanto a principal cidade da provincia como a Deputación sexan socialistas, e polo tanto ten que insultar a representantes legalmente escollidos", explicou a deputada socialista.

O rexedor pontevedrés informou após coñecerse a sentenza de que recorrería "nos próximos días" o fallo que o condena como autor dunha falta leve polos seus comentarios de Carmela Silva e asegurou que o conflito "é unha persecución política" e non unha condena ao machismo.

Finalmente, Paloma Castro fixo un chamamento a que o PP, e en especial, "as deputadas populares" condenen de forma "rotunda" os ataques machistas de Gonzalo Durán á presidenta da Deputación de Pontevedra.