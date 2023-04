El Partido Popular, única formación con papeleta en los 313 concellos de Galicia

El PSdeG y el BNG presentarán para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo candidaturas en más ayuntamientos gallegos que en los comicios de 2019, pero el Partido Popular se mantiene como la única formación que consigue cerrar listas en los 313 municipios de la Comunidad.

En concreto, a falta de negociaciones de última hora para conformar una posible candidatura en el municipio pontevedrés de Agolada -el plazo finaliza este lunes a las 00,00 horas-, los socialistas gallegos presentarán candidaturas en 305 de los 313 ayuntamientos gallegos.

Por provincias, el PSdeG ya ha cerrado candidaturas en todos los ayuntamientos de Lugo. Además, a falta del registro oficial, los socialistas trabajan para conformar listas en los 92 municipios de Ourense, así como en la entidad menor de Berán.

Además, en A Coruña, tal y como ha informado a Europa Press el secretario xeral provincial, Bernardo Fernández, los socialistas presentarán candidaturas en 89 de los 93 ayuntamientos -no habrá papeleta del PSdeG en Vilasantar, Moeche, Boqueixón y Curtis-. Este dato supone tres listas más en la provincia que en los comicios de 2019 -Vilamaior, Zas y Abegondo-, cuando los socialistas se presentaron en 86 municipios de esta provincia.

Por su parte, fuentes del PSOE de Pontevedra han destacado que, en su provincia, si bien las negociaciones para conformar una posible candidatura en Agolada continúan en la tarde de este lunes -a unas horas del cierre del plazo-, el PSdeG estará presente en 57 de los 61 ayuntamientos.

En concreto, no concurrirá a los comicios locales, además de en Agolada -de no fructificar las negociaciones- en Mondariz-Balneario, Dozón y Arbo. En esta última localidad, socialistas estarán presentes en las papeletas a través de una agrupación de electores, pero no habrá candidatura propia del PSdeG.

EL BNG PRESENTA 265, 20 MÁS QUE EN 2019

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego ha cerrado candidaturas en 265 ayuntamientos, un dato que, conforme han explicado a Europa Press fuentes de la organización, supone que la formación liderada por Ana Pontón vaya a estar presente en 20 ayuntamientos más que en 2019.

Estas fuentes han indicado que, de este modo, 98% de los gallegos podrán votar al Bloque en los próximos comicios locales, toda vez que los lugares en los que no se presentan se corresponden con ayuntamientos de pequeño tamaño.

Así, en Pontevedra, el Bloque estará en todos los municipios, excepto en Rodeiro y en A Coruña no concurrirá en cuatro de los 93 municipios. Por su parte, en la provincia de Lugo habrá 14 localidades sin papeleta del Bloque y en la de Ourense, 29.

VOX Y CS

Solo el PPdeG colocará sus papeletas en todos los municipios de la Comunidad, pero el espectro que va del centro derecha al ala más dura de la derecha arroja dos realidades divergentes: el alza de Vox, que consigue multiplicar por tres el número de candidaturas de 2019 y cerrar 39, hasta la caída de Ciudadanos (Cs), que no alcanza la decena total de listas y deja Santiago y Ferrol sin aspirante naranja a la Alcaldía.

Fuentes de Vox consultadas por Europa Press han ratificado que, además de las listas de las siete ciudades gallegas, han cerrado candidatura en 32 localidades más, la mayor parte de ellas ya desgranadas en días pasados, a excepción de la provincia lucense.

En total, en la provincia de A Coruña presentan 13 listas, nueve en Ourense y otras nueve en Pontevedra; mientras que en Lugo -donde han confirmado este mismo lunes el total de listas registradas- concurren en un total de ocho municipios (la capital provincial, Sarria, Viveiro, Meira, Castro de Rei, Becerreá, Rábade y Baleira).

Enfrente, Cs confirma una realidad que ya venía avanzando su coordinadora gallega y candidata en Lugo, Olga Louzao. Los vecinos de Santiago de Compostela y Ferrol no tendrán opción de elegir papeleta naranja el 28M, según han ratificado fuentes de la formación a Europa Press.

Sí lo harán los que vivan en las cuatro capitales de provincia gallegas y en la urbe olívica, así como en los municipios de Ribeira, Cee y Cambre.

SIETE CANDIDATURAS DE DEMOCRACIA OURENSANA

El que también concurre en menos municipios que en 2019 es el partido que lidera el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien baja en cuatro y ha cerrado listas electorales en Ourense, Barbadás, O Pereiro, San Cibrao, Toén, Cartelle y A Merca, todos pertenecientes al partido judicial de la capital de provincia, clave para la Diputación.

El propio Jácome ha anunciado en redes sociales las candidaturas que ha cerrado su formación, con una quiniela: "Ganaremos en la ciudad, obtendremos concejales en varios municipios y tendremos 3-4 diputados provinciales".

LA FORMACIÓN DE PACHI VÁZQUEZ SE EXPANDE

Por su parte, cobra protagonismo en el escenario electoral autonómico Espazo Común, el partido fundado por el que fuera secretario xeral del PSdeG Manuel Pachi Vázquez, que ha cerrado candidaturas en una veintena de ayuntamientos de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra, la "mayoría" de ellas integradas por personas que habían estado vinculadas al Partido Socialista.

En concreto, estará presente en seis municipios de A Coruña, provincia en la que también participará en las candidaturas que Unidade Local presentará en Arteixo, Culleredo y Cambre. También se presentará en seis ayuntamientos de Ourense y dos de Pontevedra.

PODEMOS Y COALICIONES

En cuanto a la izquierda rupturista, Podemos participará en Galicia en más de una treintena de candidaturas bajo distintas fórmulas: en solitario o ya sea en formato de coalición más o menos amplia e integrándose en espacios que han desembocado en sus propias marcas (las mareas).

En concreto, en solitario concurrirá, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, en un total de 17 municipios, fundamentalmente de A Coruña y Pontevedra, aunque también en alguno puntual de Lugo y Ourense.

Como ya había trascendido en el momento en el que se cerró el plazo para las coaliciones, se ratifica que Podemos e Izquierda Unida sellaron acuerdos (con o sin otros socios) en cuatro de las grandes ciudades: Vigo, Ourense, Lugo y A Coruña; mientras concurren conjuntamente en otro escenario, Santiago de Compostela (con Compostela Aberta); y en otro caso más IU no tiene presencia y Podemos no tendrá rival del espacio 'rupturista' (el de Pontevedra).

En cuanto a la séptima ciudad, la de Ferrol, la coalición de Podemos-Alianza Verde sí que tendrá que confrontar en las urnas con los denominados socios naturales, ya que la formación morada tiene una candidatura al margen de Ferrol en Común, que lidera el exalcalde Jorge Suárez, de Izquierda Unida.