PSA Vigo e CTAG colaboran con Bionix no desenvolvemento de respiradores

A planta de Vigo do Grupo PSA e o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) colaborarán coa empresa tecnolóxica Bionix para o desenvolvemento e posible industrialización de equipos de respiración asistida para axudar na loita contra o coronavirus.

Nun comunicado, a compañía automobilística explicou que PSA únese así ao proxecto solidario liderado por Bionix en Galicia, que involucra a diferentes actores e axentes da comunidade autónoma, contando coa participación de CTAG e de varias empresas vinculadas ao Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga).

"A través desta colaboración e das sinerxías creadas poderase avanzar máis rápido nas probas e validaciones necesarias para concluír o desenvolvemento dos equipos de respiración e deseñar un escenario industrial de fabricación", subliñou o Grupo PSA.

A firma automobilística e CTAG están implicadas no desenvolvemento da unidade de impulsión de aire, integrada nun sistema que pretende responder as súas prestacións funcionais ás necesidades expresadas polos profesionais médicos.

A súa achega principal centrarase en tarefas de deseño, prototipado e probas funcionais e de robustez, colaborando no desenvolvemento do sistema electrónico de regulación da mestura de osíxeno co aire e de sistemas alternativos de impulsión de aire. Para iso, aproveitarase a reutilización de compoñentes dos vehículos fabricados nas instalacións de PSA en Vigo, que ofrecen "alta fiabilidade".

"O obxectivo desta iniciativa é colaborar en caso dun escenario potencial de agravamento da pandemia, contribuíndo á posta a disposición dos hospitais dunha solución que permita complementar as capacidades existentes en equipos de respiración", subliñou PSA.