As clases do 2º ciclo de infantil, primaria e educación especial comezarán o 11 de setembro e finalizarán o 19 de xuño. Así consta na proposta do Goberno galego recollida no borrador da orde do calendario escolar, que abordará a Consellería de Educación xunto cos sindicatos de profesorado na mesa sectorial do 6 de xuño e que contempla que o próximo curso académico empezará o 1 de setembro e estenderase ata o 31 de agosto.

O documento, que aínda está en fase de borrador e suxeito a modificacións, indica ademáis que, para as etapas de secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, as aulas abriranse o 16 de setembro, e pecharán o 19 de xuño. Finalmente, as ensinanzas de réxime especial terán clase entre o 16 de setembro e o 30 de xuño.

VACACIÓNS. O borrador establece, á súa vez, tres períodos de vacacións: nadal (desde o 21 de decembro e o 7 de xaneiro), entroido (os días 24 e 25 de febreiro) e semana santa (desde o 4 ata o 13 de abril). Así mesmo, indicarase o Día do Ensino como non lectivo, celebrándose o 31 de outubro.

Doutra banda, ademais de festas de ámbito estatal, serán días non lectivos aqueles festivos así declarados pola Xunta, mentres que en casos de festas laborais locais que non coincidan con días de clase poderanse solicitar días non lectivos, que terán que introducirse na programación xeral de centro.

CONMEMORACIÓNS. O calendario tamén inclúe unha serie de datas conmemorativas que se celebrarán ao longo do próximo curso escolar, entre elas o Día Universal da Infancia, o Día Internacional contra a Violencia de Xénero ou o Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, entre outros.

Xunto a iso, os centros públicos realizarán actividades específicas en dátalas próximas ás conmemoracións internacionais relacionadas coa igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais.