O proxecto de universidade privada de Abanca recibe o "apto" do ministerio

O proxecto de creación da Universidade Intercontinental da Empresa, a entidade de estudos superiores privada da Fundación Galicia Obra Social-Afundación, recibiu o "apto" por parte do Ministerio do ramo, dirixido por Manuel Castells. O departamento estatal emitiu un informe respecto ao proxecto, no que considera que cumpre actualmente coas condicións e criterios establecidos no decreto de creación de universidades.

Este informe pasará este mércores á Conferencia Xeral de Política Universitaria, na que estarán presentes representantes de todas as comunidades autónomas para a súa votación. No caso de que o sufraxio resulte positivo, o proxecto remitirase de volta a Galicia e terá que superar o trámite parlamentario para verificar se finalmente se materializa a creación da entidade.

A pesar diso, fontes do departamento estatal lembraron que o ministerio "non ten as competencias para a decisión sobre a creación dunha universidade en ningún territorio", que corresponde a cada comunidade autónoma, pero si a "obrigación legal" de analizar se os proxectos que se propoñen cumpren coas condicións fixadas pola lei. "Todas as valoracións sobre a pertinencia da implantación dunha universidade nun territorio corresponde ao Goberno dese territorio", engadiu o ministerio.

NOVOS CRITERIOS. O propio ministro Castells referiuse a preguntas dos medios á creación deste tipo de entidades, asegurando que non ten "ningún problema" con que se impulsen, a condición de que "sexan universidades". Neste sentido advertiu que "moi, moi en breve, nuns días", publicarase a modificación do Real Decreto de creación de novas universidades, que establece "criterios estritos de calidade para poder aprobar" unha nova institución deste tipo. Estes criterios aplicaranse "de maneira retroactiva a todas as universidades incluíndo as que estean en proceso de creación", engadiu ademais o ministerio do ramo, polo que tamén afectará o proxecto de Abanca de Galicia.

MINISTERIO "GOBERNADO POR PODEMOS". O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, realizou unha primeira valoración tras coñecer a noticia, e destacou que este informe "favorable" parte de "un ministerio gobernado por Podemos". Neste sentido, considerou que isto permitirá "continuar coa tramitación" dentro do marco legal para que Abanca poida presentar o seu proxecto específico en Galicia.

PROTESTAS. A iniciativa de Abanca contou co rexeitamento das tres universidades públicas galegas. De feito, os representantes destas institucións votaron en contra do anteproxecto cando se abordou no Consello Galego de Universidades o pasado ano, que emitiu informe favorable con 11 votos positivos.

Así mesmo docentes, estudantes, representantes sociais e políticos participaran en diversas protestas por toda a xeografía galega convocadas pola Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública, impulsada polos sindicatos CIG-Ensino, CC OO Ensino, FeSP UXT e diversas organizacións de alumnado.