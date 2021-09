Provocan destrozos en la exposición 'La vida negada' en A Coruña

La exposición fotográfica A vida negada, que la red Acampa por la Paz tiene instalada en los jardines coruñeses de Méndez Núñez, ha registrado diversos destrozos, según informa la organización.

La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el Derecho al Refugio celebrado entre el 9 y el 11 de este mes, pretende sensibilizar sobre los daños que el saqueo de recursos genera en las comunidades locales en distintos puntos del planeta.

"En estos años y en todas nuestras propuestas concienciadoras la ciudadanía coruñesa nos dio ejemplos más que sobrados sobre su compromiso cívico y su interés por reflexionar en torno a los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio", señalan desde el Movimiento Acampa.

"Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o la irresponsabilidad de unos pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses de su derecho a estar informados y a mostrar el trabajo de fotoperiodistas internacionales", añaden.

En concreto, denuncian que en la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran formato y dañado, desprendido o doblado las vallas metálicas que le dan soporte. De "desolador" califican desde Acampa lo ocurrido.

DESOLADOR! A mostra fotográfica #AVidaNegada do Encontro Internacional #Acampa #ACoruña volve a ser obxecto de vandalismo. É doloroso comprobar como esta proposta de concienciación no centro da cidade, no lugar más vixilado, é danada unha e outra vez@ConcelloCoruna @DACCultura pic.twitter.com/s9KJ6b1s7D