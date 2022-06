La Formación Profesional Dual —es decir, la modalidad que combina formación con prácticas en empresas— tendrá el curso 2022-2023 en Galicia un 20% más de ciclos y un 25% más de plazas que el que ahora concluye, hasta alcanzar las 1.800. Es "a xoia da coroa" de una enseñanza que en total, entre ciclos ordinarios, en modalidad de adultos, a distancia y los másteres, ofrecerá el próximo curso 37.588 plazas en primer curso en centros con fondos públicos, unas 1.700 más.

"Presentamos 37.000 oportunidades", proclamó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para anunciar que su gobierno "redobra" la apuesta por la FP, una formación que considera "sinónimo de aprendizaxe, adaptación á nova realidade laboral e empregabilidade". Acompañado del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una visita al CEIP Someso en A Coruña, destacó que, en comparación con una década atrás, las plazas ofertadas han aumentado un 52%.

"As universidades teñen un papel fundamental, pero non serían capaces de asegurar o futuro de Galicia se non estivese ao seu lado a FP", explicó. En este sentido, expuso que hay "un 70% máis" de matriculados que en 2009 y que los estudiantes de FP gozan de una inserción laboral "inapelable", la cual situó "por riba do 80%" en la FP ordinaria y que "chega case o pleno emprego" en la dual.

De estas 37.588 plazas en primer curso, 26.400 son de los ciclos comunes —con una veintena de incorporaciones entre sus títulos—; otras 4.400 con el régimen de personas adultas —en el que se abren cinco ciclos nuevos—; 4.300 en la FP la distancia —también con once ciclos a mayores—; 680 con másteres —y nueve títulos agregados— y 1.800 plazas en FP Dual, con 119 proyectos en 56 titulaciones diferentes.

Los centros lucenses suman en total 37 nuevos ciclos, sin ninguna supresión —aunque un ciclo medio de Panadaría, repostaría e confeitaría sustituye al de Servizos en restauración en el IES Sanxillao de Lugo y otro de Carrozaría hace lo propio con el de Instalacións eléctricas e automáticas que se impartía en el CIFP Porta de Auga de Ribadeo—.

Una nueva oferta que se alinea con el desarrollo de la Estratexia de FP Galicia 2030 de la Xunta, dotada con 900 millones hasta 2024.

VÍNCULO EMPRESARIAL. El presidente gallego se detuvo especialmente en destacar "a relevancia" de la Formación Profesional Dual, que mezcla los contenidos tradicionales con el aprendizaje práctico en la empresa, una condición en la que también hace palanca el tejido productivo de la comunidad, dado que son más de 800 las firmas que colaboran en este tipo de ciclos. "O futuro é cambiante, pero na FP é dual", afirmó.

"Nestas aulas ponse a semente de futuros grandes profesionais, e a FP Dual faino desde as raíces do territorio", incidió, al resaltar que los títulos de la FP Dual están adaptados al entorno productivo de las empresas, con el que "se acurta a ponte entre a realidade formativa e a laboral". Para ilustrarlo, puso el ejemplo del nuevo ciclo medio de Pedra Natural que se implantará en O Porriño en colaboración con el Clúster del Granito.

Por su parte, sobre los másteres apuntó que, "ademais de ser un trampolín cara a un posto de traballo", también suponen "unha oportunidade de especialización", sobre todo en profesiones "de alto valor engadido". De ahí, dijo, la oferta y el incremento del 26% en el número de plazas que se ofertan para lo próximo curso. Los alumnos interesados en esta alternativa podrán elegir entre 16 titulaciones diferentes, algunas de ellas nuevas como la de Materiais compostos na industria aeroespacial.

El titular del Ejecutivo gallego se refirió al desarrollo de los 24 centros integrados de excelencia que hay en Galicia, a los que se sumará en el próximo año el CIFP Fermín Bouza Brey, en Vilagarcía.

OFERTA ABIERTA. Rueda alabó los resultados conseguidos en el ámbito de la FP, que suponen un incentivo, al constatar que el abandono educativo "segue á baixa", en parte, gracias a esta modalidad educativa; la formación de profesionales bien cualificados y preparados para afrontar un panorama laboral "movedizo".

Además, matizó que se trata de una oferta "potente" pero "non pechada", ya que todavía puede incorporar proyectos de FP Dual para "seguir estreitando vínculos" entre la empresa y la formación.