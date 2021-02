Galicia perfilará o protocolo de seguridade da selectividade galega do ano pasado

Galicia aproveitará as medidas e a experiencia do ano pasado para perfilar un protocolo que permita garantir a presencialidade e a normalidade das probas de selectividade, e que estará a disposición dos centros galegos nun prazo breve de tempo a través da web da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, reuniuse este mércores, acompañado doutros membros do seu equipo, cos reitores do tres institucións académicas e cos representantes da propia CIUG, co obxectivo de abordar o borrador do citado protocolo de seguridade.

O obxectivo é garantir a seguridade, a presencialidade dos exames e ao mesmo tempo facilitar a alumnos e docentes dun documento coas diferentes medidas que rexerán as probas dun modo claro e con antelación suficiente para que os centros familiarícense coas normas.

Do mesmo xeito que os modelos de exame, que volverán seguir un formato simplificado e con maiores opcións, o dispositivo de seguridade seguirá as bases da experiencia previa: circuítos, regulación de accesos, evitar aglomeracións, ventilación de espazos, distancia de seguridade entre pupitres e multiplicación de comisións delegadas.

ANTICIPACIÓN. O presidente da CIUG, Pedro Armas, explicou en declaracións a Europa Press que queren "anticiparse ás circunstancias" e manter os criterios de seguridade que primaron no dispositivo do pasado ano, con independencia de que se rexistre unha evolución positiva da pandemia.

Por iso volverase a configurar un mapa con máis comisións delegadas para contar con menos alumnado por sede, máis espaciados, do mesmo xeito que se aclararán posibles prácticos e circunstancias que se poidan producir durante os exames.

"Funcionou moi ben e seguiremos sendo garantistas", insistiu, polo que as medidas partirán dese esquema e perfilaranse cos novos coñecementos e a experiencia adquirida no último ano ante a pandemia.

O protocolo tamén recollerá e aclarará diferentes cuestións e situacións que se poidan producir, por exemplo o caso dun alumno afectado pola COVID-19 (contaxiado, confinado ou con dificultades de mobilidade) que non poida acudir á na convocatoria ordinaria.

Neste caso, explicou Armas, se o alumno acredítao convenientemente podería presentarse á proba extraordinaria e ser considerado a efectos de acceso á universidade coma se optase á proba ordinaria.

APRENDER DA EXPERIENCIA. Educación, pola súa banda, destacou que o encontro permitiu coñecer de primeira man o documento de traballo da CIUG e realizar as achegas oportunas de cara ao documento final.

Román Rodríguez trasladou a necesidade de implementar todas as medidas para garantir ao máximo a seguridade sanitaria no proceso, e destacou o éxito da experiencia previa, na que a selectividade se desenvolveu "con absoluta normalidade" e a pesar da falta de experiencia neste contexto de pandemia.

Por todo iso, a Xunta defende manter unha planificación e estratexia claras para facilitarlle un documento á comunidade educativa coa suficiente antelación e que seguirá a liña que marcou a selectividade do pasado ano.

"Dispor dunhas pautas obxectivas e claras vai xerar tranquilidade e certezas entre os estudantes que se enfrontan a estas probas, nun momento decisivo desde o punto de vista académico", engadiu.

O calendario provisional de celebración da ABAU en Galicia está marcado para o 8,9 e 10 de xuño na convocatoria ordinaria e para o 13, 14 e 15 de xullo no caso da extraordinaria.