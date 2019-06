Protestas en Galicia por la detención de dos dirigentes de Resistencia Galega

El movimiento Ceivar ha convocado en las siete ciudades gallegas concentraciones este lunes en respuesta a la detención de los miembros de Resistencia Galega Antón García Matos "Toninho" y Asunción Losada Camba.

Ambos fueron detenidos el pasado sábado en Vigo como sospechosos de delitos de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente, tenencia y transporte de explosivos y falsedad documental.

"Estamos observando por enésima vez cómo se le aplica una suerte de estado de excepción a aquellos que reivindican la independencia", ha recogido el manifiesto leído en la compostelana Plaza de Cervantes ante unas cien personas.

En el manifiesto también se ha denunciado que, "en virtud de la llamada Ley Antiterrorista", los cuatro detenidos -Toninho, Losada y dos presuntos colaboradores- "todavía no han podido contactar con sus abogados y podrían estar incomunicados hasta cinco días".

Tras la concentración, los manifestantes han recorrido las calles del Casco Histórico de Santiago coreando consignas como "no son terroristas, son independentistas", "Audiencia Nacional, tribunal fascista", "Defender la tierra no es delito" o "no a la Ley Antiterrorista".