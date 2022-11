Prospera la moción de censura en Sada entre gritos de "traidores"

El concello coruñés de Sada tiene desde este viernes nueva alcaldesa. Se trata de María Nogareda, exconcelleira de educación y que concurrió a las municipales por Alternativa dos Veciños (AV), formación de la que ha sido expulsada junto a otro compañero de filas por apoyar la moción de censura impulsada junto a los cinco ediles del PPdeG y los dos del PSdeG para desbancar a Benito Portela, de Sadamaioría.

En un pleno bronco, en el que multitud de vecinos desplegaron pancartas con lemas como 'No a la moción', 'Sada no paga a traidores' y 'Fuera tránsfugas', la nueva regidora, a la que llegaron a tachar de "vendida", decidió no intervenir.

El PSdeG también ha expulsado a sus dos concelleiros de forma provisional y el PP ha abierto un expediente a sus cinco representantes. Los nueve ediles quedan en una situación compleja pues el Tribunal Supremo estipuló en 2020 que los tránsfugas no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas y económicas.

El exregidor avanzó que emprenderá "medidas administrativas e xudiciais". "Foi unha inmensa honra ser o voso alcalde", proclamó Portela entre aplausos. Llevaba en el cargo desde 2015, y anunció que volverá a ser candidato en 2023, tras tachar la moción de "golpe antidemocrático".

Laura Rodríguez, la portavoz del BNG —cuyos dos representantes formaban hasta este viernes parte del tripartito con los seis de Sadamaioría y los dos de AV— confió en se castigue "a deslealdade" en las urnas.

A la sesión asistieron exvicepresidente de la Xunta y exlíder del BNG Anxo Quintana y los exalcaldes de Santiago y Ferrol, Martiño Noriega y Jorge Suárez, respectivamente.