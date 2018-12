Prosegue "sen ningún problema" a segunda xornada de primarias de En Marea

As primarias de En Marea, nas que máis de 4.000 inscritos están chamados a renovar a súa dirección, transcorren "sen ningún problema" durante a segunda xornada de votación, segundo confirman a Europa Press fontes da candidatura Coidando a Casa, encabezada polo actual portavoz, Luís Villares. De igual modo, o sector crítico tamén descartan incidencias importantes "máis aló da complicación" do sistema de votación.

Nestas eleccións ao Consello das Mareas, que se pecharán este luns, día de Noiteboa, enfróntanse a candidatura de Villares e a lista Entre Todas, dirixida polo excongresista David Bruzos co apoio de Podemos, Anova, Esquerda Unida e as mareas de Santiago, Ferrol e A Coruña.

Así, ambas as partes apelan á participación neste proceso. Por unha banda, a viceportavoz de En Marea Ana Seijas, en declaracións á Radio Galega este domingo, pediu aos inscritos que voten e "sigan loitando polo país".

Neste contexto, apela a conseguir unha organización "máis forte" para "derrotar a todos os seus inimigos", que, tal e como subliñou, están "fóra" do partido instrumental: "Son as políticas e o Goberno de Núñez Feijóo".

Do mesmo xeito, o secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, apelou este sábado á participación "a pesar de todas as dificultades", que son "máis que evidentes" e das cales culpa á dirección do partido instrumental.

"NINGÚN INTENTO DE FRAUDE"

Neste sentido, fontes da candidatura dos críticos, que nos últimos días barallaron a súa retirada por ter dúbidas sobre as garantías do sistema implantado, confirmaron que "non se detecta, en principio, ningún intento de fraude", algo que comprobarán "co reconto".

No entanto, apuntan á "complicación" da plataforma de votación telemática. A iso tamén aludiu Gómez-Reino este sábado, que o tachaba de "excesivamente confuso" por "non facilitar a votación".

E é que para acceder á plataforma web do partido e depositar o voto, é preciso recibir tres SMS con tres craves distintas: un para restablecer o contrasinal da conta antes de entrar, un segundo para acceder ao sistema de votación, e un terceiro para terminar de votar.

TRES SEMANAS DE ENFRONTAMENTO

O proceso, que debía comezar o pasado 30 de novembro, foi paralizado o sábado 1 de novembro pola Comisión de Ética e Garantías do partido instrumental, que detectou supostas "irregularidades" nas votacións.

De feito, o portavoz da coordinadora, Gonzalo Rodríguez, denunciaba un acceso "ilegal" ao censo por parte de tres membros do Comité Electoral, órgano con maioría dos críticos. Finalmente, estas tres persoas foron expulsadas e Garantías permitiu o proceso despois de que o Consello das Mareas acordase a semana pasada implementar novas medidas de carácter técnico.

Tras días de deliberacións nos que a balanza chegou a estar máis preto de abandonar o proceso, finalmente Entre Todas concorrerá ás primarias a pesar das súas dúbidas sobre o sistema de votación, que cren orientado a favorecer os intereses da candidatura continuista Coidando a Casa, encabezada por Luís Villares.

Ao longo do últimas tres semanas, críticos e oficialistas cruzaron reproches, acusacións de fraude e ameazas de recorrer aos tribunais. Co paso dos días, o ton do enfrontamento foi subindo, deixando ao bordo da ruptura total a unha En Marea na que convivencia entre ambos os sectores parece imposible unha vez conclúa este proceso de primarias.