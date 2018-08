Prosagap denuncia que se forzou a traballar 31 horas seguidas a unha enfermeira

A Agrupación Sindical de Profesionais da Saúde de Pontevedra (Prosagap) vén de denunciar a situación dunha enfermeira eventual do Sergas (Centro de Saúde de Bueu) que foi obrigada a traballar 31 horas sen descanso para comer, cear nin durmir. A traballadora tiña un contrato de 8 a 15.00 h. e, segundo ela mesma denuncia, obrigárona a cubrir despois a quenda de tarde-noite do PAC (de 15 a 8.00 h. do día seguinte) sen que iso anulase a súa seguinte xornada laboral.

Prosagap denunciou os feitos ante a Xerencia e critica que este é "uno de los muchos relatos que viven los eventuales de todas las categorías profesionales, y es uno de los motivos reales de precarización laboral". "La gravedad añadida es que esta obligación siempre es bajo órdenes verbales", engaden.