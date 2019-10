La prohibición del 'finning' costó 30 millones en tres años a flota gallega

Un estudio del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha cifrado en cerca de 30 millones de euros el coste que supuso para la flota pesquera gallega la prohibición del finning –cortar aletas de tiburón a bordo– por parte de la Unión Europea (UE).

"Veníamos demandando la necesidad de no tener normas tan restrictivas para la pesca, pero no lo teníamos documentado con un estudio; ahora podemos aportárselo al Gobierno central para que se lo remita a la Comisión Europea (CE)", ha explicado la conselleira do Mar, Rosa Quintana, antes de la reunión del Consello Galego da Pesca.

En este sentido, la conselleira ha destacado que "la flota, que es muy dependiente del consumo de gasoil, tiene suerte de que tenga un precio asequible ahora mismo, lo que permite que se pueda mantener la viabilidad de las empresas del sector".

"Si se diera la circunstancia de que subiese el precio de este combustible, la rentabilidad económica de esta flota se vería seriamente perjudicada", ha advertido la conselleira.