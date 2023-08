Os programas Conecta permitiron a un cento de mozos visitar a Galicia dos seus devanceiros

Co obxectivo de achegar a realidade da Galicia actual aos descendentes dos galegos que residen no exterior, a Xunta ten en marcha varios programas. Dous deles, Conecta con Galicia e Conecta do Camiño, se desenvolveron durante este xullo e agosto, permitindo a máis dun cento de rapaces de entre 16 e 20 anos procedentes de sete países de América e Europa visitar a Galicia dos seus devanceiros.

Iniciativas que, para moitos deles e delas, supoñen a primeira posibilidade de coñecer fisicamente a terra das e dos seus antepasados, e as xeracións da familia que quedaron na comunidade. Uns programas, promovidos pola Secretaría Xeral da Emigración en colaboración coa Consellería de Política Social e Xuventude, que contan con moitos anos de experiencia, nalgún caso máis de trinta, e que, trala pandemia, puidéronse recuperar este ano de xeito completo.

Moitas foron as reflexións que deixaron os participantes en ambos programas, que se resumen basicamente en que "foi unha experiencia inolvidable" que lles permitiu entender mellor os nosos costumes, ademais de ser "unha gran oportunidade para crecer, tanto como persoa como para descubrir de onde vimos". Exemplos todos eles de como calan estas viaxes e da importancia de manter a conexión coa terra da que proceden.

Visitas

Conecta con Galicia, realizado en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, permitiu que descendentes de emigrantes galegos de 16 e 17 anos volvesen a ter contacto coa realidade galega e puideran encontrarse cos seus familiares. Esta iniciativa desenvolveuse no albergue xuvenil de Gandarío en dúas quendas con 30 participantes en cada unha.

Durante a súa estadía levaron a cabo diferentes actividades lúdicas e deportivas, e realizaron visitas culturais a lugares como a Fundación Aquis Querquennis, a Ribeira Sacra, ao Parque Nacional das Illas Atlánticas ou a costa do norte de Lugo. Tamén puideron coñecer empresas punteiras situadas en diversos lugares de Galicia, de xeito que palparon o desenvolvemento económico da nosa comunidade autónoma e os sectores económicos máis salientables da mesma.

No caso do Conecta co Camiño foron 50 os galegos do exterior de entre 18 e 20 que realizaron o Camiño Portugués pola Costa, de cara a promover os lazos con Galicia e coa súa cultura, actuando de altofalantes de Galicia e a súa cultura nos países onde residen. Tamén é un xeito de ensinarlles a realidade actual da terra de cara a que poidan decidir retornar a ela nun futuro.

Os programas de achega a Galicia dos residentes no exterior non rematan no verán. En setembro levarase a cabo o Conecta co Voluntariado destinado a vinte mozos de entre 21 e 30 anos e en outubro será a quenda para os maiores de 65, con 119 prazas.

Experiencia ► Coñecemento e contacto

Para os mozos e mozas a experiencia que lles brinda a Xunta é unha oportunidade para coñecer, en moitas ocasións por vez primeira, a terra da que nunca se esquenceron os seus familiares, ademais dunha maneira de contactar coa cultura, coas cancións e incluso co ditos aos que non son alleos.