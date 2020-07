Profesores -convocados por centrais sindicais- rodearon este martes o edificio administrativo da Xunta, en San Caetano, para protestar de novo contra o protocolo da Consellería de Educación para o próximo curso escolar.

A mobilización realizouse cunha cacerolada e cantáronse consignas como "Ensino público presencial e con seguridade". Os sindicatos tentaron entregar as súas reivindicacións no rexistro da Xunta en Santiago, pero impedíronllo ao non contar con cita previa, polo que as presentarán de forma telemática.

En declaracións aos medios nesta protesta na capital de Galicia, o secretario nacional de CIG-Ensino, Xesús Bermello, mostrou o "estupor" por que a Xunta recomendase -non pode prohibilo- que non haxa grupos de máis de 25 persoas en reunións privadas en Galicia, mentres no protocolo educativo indica que "en todas as aulas do país poderá haber 26 persoas" en Infantil e Primaria, con 25 alumnos e un mestre. Pero avisa de que en ESO e Bacharelato "poderá haber 30 ou 35 alumnos", "incumprindo flagrantemente a recomendación da OMS e o Ministerio de Sanidade que falan de distanciamento de metro e medio".

Bermello censura que a Xunta "pon unhas condicións para reunións privadas que son mellores que as que pode impor legalmente para a educación no curso que vén".

INICIO DE CURSO "QUENTE". Así, o responsable de CIG Ensino asegura que estas mobilizacións supoñen a "antesala" dun inicio de curso "quente" en setembro, porque "non se pode ser cómplice da temeridade e irresponsabilidade" dun Goberno galego que "abandona" ao profesorado e "pono aos pés dos cabalos".

Pola súa banda, a secretaria xeral de Ensino de CC.OO., Luz López, remarcou que "a prioridade é que se garanta o dereito ao ensino presencial" e "con garantías sanitarias", aínda que lamenta que as funcións deste protocolo "deixan a función educativa en segundo ou terceiro lugar". Tamén se queixa de que "non se establecen as bases" para que haxa un ensino de calidade se a partir de setembro volve haber un confinamento parcial ou total.

A continuación, o presidente do sindicato ANPE en Galicia, Julio Díaz, afeou que "non é de recibo" que a administración educativa "incumpra as súas propias normas" neste protocolo, dado que as "medidas e distancias non se cumpren por ningún lado", tanto a nivel de instalacións como de agrupacións. Pide que se contemple a situación de alumnos e docentes de risco.

De tal forma, Díaz chama a contemplar "desdobles" de aulas para unha mellor atención, para o que é necesaria unha maior contratación. Ademais, advirte de que os alumnos estarán "sen ningún tipo de protección" nas "aulas burbulla", á vez que acusa á Xunta de "saltarse todas as normas" da OMS.

Nesta liña, Pilar Domínguez, de UXT, defende que "a Xunta se ten que implicar", "pór máis profesorado e persoal non docente para cumprir con todos os protocolos". E é que alerta de que o labor docente vai quedar "moi reducida", porque se vai a estar "máis tempo organizando ao alumnado" que impartindo clase.