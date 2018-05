Luciano Méndez Naya, el profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago (USC) sancionado en 2016 por realizar comentarios sobre el escote de una alumna, ha indignado a cientos de usuarios de las redes sociales tras publicar un polémico vídeo en el que reflexiona sobre la sentencia a La Manada.

En su opinión, la joven que denunció ser víctima de una violación grupal durante los sanfermines de 2016 "sabía o que había" cuando se encontró con los cinco procesados. "A chavala vese soa, borracha, sen ter que facer, atopa a cinco tipos con gana de marcha e acompáñaos. Van a un hotel, con intención de facer o amor, pero non lles dan habitación. A tipa vaise morreando cos tipos claramente", conjetura el docente.

Una vez en el portal donde se cometieron los abusos, "a chavala déixase facer, evidentemente. Non vin o vídeo, pero non o preciso", apunta Méndez Naya, que defiende que si realmente los jóvenes tuviesen intención de violarla habrían escogido otro lugar más seguro. "Eu son violador e vouna levar a unha casa, a un portal, a violala? Ponse a berrar e saen todos os veciños... Pero de que estamos falando?", opina el profesor.

Méndez Naya –que dice considerarse una persona "cun claro concepto da xustiza, obxectivo"– defiende que la joven "disfrutou da situación". "Estou convencido, polos meus indicios e polo que di a sentenza".

Sobre lo ocurrido posteriormente, el docente propone varias hipótesis. La primera opción es que los miembros de La Manada "largáronse e deixárona tirada, cousa que non é elegante pero tampouco punible. Non se pode meter aos tipos na cárcere por facer iso", defiende.

La segunda hipótesis que expone el profesor de Matemáticas es que la joven y los procesados llegasen a "mutuo acordo". "Que [ella] dixera: 'Mira, eu teño que denunciar isto como violación para que me dean a píldora despois". Este comentario dejó en evidencia al profesor, que desconocía que este tratamiento se puede adquirir en farmacias, centros de salud o de planificación familiar sin necesidad de formular ninguna denuncia.

LIBRE ABSOLUCIÓN A LA MANADA. Méndez Naya considera que la sentencia a los miembros de La Manada –que fueron condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado– fue fruto de un pacto entre los jueces, que decidieron "cumprir un pouco coa profesion e cumprir moito co histerismo social".

El docente cree que, con esta sentencia, los magistrados intentaron impedir el "conflicto social", una decisión con la que discrepa. "Eu condeno aos xuíces. Non se pode andar con medias tintas. Se empezamos a ceder nestas tonterías, seméntase o caos. O rigor da xustiza pérdese absolutamente e daquela xa nada é válido nin respectado", sostiene.

En su opinión, los miembros de La Manada deberían ser absueltos y la denunciante, condenada por falsa denuncia. "O que había que facer era dicirlle: 'neniña, non nos veñas aquí coas túas tonterías, que estamos falando de cousas moi serias. Estamos falando de regulamentar agresións sexuais. Non veñas aquí a armar estes berenjenales ti e máis o teu feminismo radical", añadió Méndez Naya.

En esta línea, el profesor considera que habría que cambiar el Código Penal pero, a diferencia de lo que exigen los colectivos contrarios a la sentencia, "para ser máis duros coas falsas denunciantes". "Non digo que non sexa necesario endurecer as leis contra os agresores sexuais. Non coñezo o tema a fondo. Creo que unha agresión sexual é algo moi grave e debe ser duramente castigado, pero que o cambio das leis sexa froito doutros casos, non deste". Y es que considera que "se a lei é moi dura cos homes, vai haber mulleres que se aproveiten da xogada".

El docente –que en 2016 fue sancionado con dos meses de suspensión de empleo y sueldo por sus inapropiados comentarios a una alumna– concluye el vídeo defendiendo que su reflexión "non é unha opinión máis. É a opinión dos indicios, claros e distintos, baseada en feitos reais. E calquera persoa racional cun pouco de formación non pode discrepar moito da miña opinión".