Profesionales, investigadores y estudiantes de óptica del noroeste se dan cita en Santiago

Santiago será desde este jueves, y hasta el sábado, la capital de la óptica y la fotónica, pues reunirá a investigadores, profesionales y estudiantes del ramo de todo el noroeste peninsular, incluyendo el norte de Portugal. Será en una cita que, bajo el nombre de I Encontro de Mocidade Investigadora en Óptica do Noroeste, contará con diversas conferencias científicas sobre los últimos avances en la materia, una sesión industrial donde se debatirán las salidas profesionales en el sector y una mesa de científicas para conocer la carrera desde una perspectiva de género, además de diversas actividades divulgativas.

Organizado por las asociaciones estudiantiles Luzada, de la USC, y Osal, de la Universidad de Salamanca (que aportará una nutrida representación), se trata de un evento imprescindible para cualquier persona que esté inmersa en el sector y o lo vaya a estar en el futuro, pero también para aquellos profanos que quieran acercarse a un mundo tan apasionante como el de la luz y sus propiedades. Y es que el sábado 7 se pondrá el broche con una doble actividad de divulgación: en el Museo da Historia Natural de Santiago y en la Casa das Ciencias de A Coruña, en el parque de Santa Margarita, en una jornadas que incluirá "actividades con nenos, para explicarlles os fundamentos da luz, o arco da vella ou as fibras ópticas", detalla Bastián Carnero, uno de los organizadores de la cita.

El congreso, que arranca a las 9.00 de este jueves en el Aula Magna da Facultade de Óptica e Optometría, "nace co obxectivo de ser a casa común dos profesionais e investigadores da área noroeste da Península: de Galicia, Salamanca, e do norte de Portugal. Compartimos un espazo que é interesante aproveitar, e nesta cita participarán diversas universidades, empresas e centros de I+D da área noroeste", explica Bastián.

VOCACIÓN INTERNACIONAL. El congreso nace con vocación internacional, ya que está teniendo amplia difusión bajo el acrónimo I NW MYRO (I Northwest Meeting of Young Researchers in Optics) en redes sociales. A través de ellas, concretamente de Twitch, podrá seguirse el evento en tiempo real para aquellos que no puedan desplazarse hasta Santiago. La inscripción es gratuita y, además, proporcionará un crédito a los alumnos de grado.