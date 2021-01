Los profesionales de enfermería de Ourense, al límite: "Esto es insostenible"

Profesionales del servicio de enfermería de Ourense han manifestado este viernes que están "desbordados" en esta tercera ola, en pleno aumento incontrolado del número de contagios en toda la provincia, con varios brotes en las residencias, el último y más importante el de una residencia de mayores en Leiro.

En un mensaje difundido en las redes sociales, el personal ha advertido de que las urgencias se encuentran "desbordadas de pacientes", muchos de ellos, "positivos" por covid tras la realización de las pruebas pertinentes.

Pese a ello, han denunciado la falta de protocolos tras asegurar que se están "mezclando" a pacientes que están pendientes de los resultados con los de otras patologías. "Una vergüenza y un peligro", zanja el personal, que acusa a los responsables de llevarles "al abismo".

"No tenemos espacio físico para una atención digna, ni hay visos de ampliar ni ese espacio ni personal, no escuchan una sola de nuestras opiniones", denuncian estos profesionales, que insisten en calificar la situación de "insostenible", sobre todo, para los pacientes que son "los principales perjudicados".

Precisamente, tras este comunicado, un enfermero orensano, Hugo Babarro, ha manifestado en sus redes sociales que el hospital orensano se encuentra sobrepasado en capacidad.

"Urgencias colapsadas, cirugías suspendidas. La evolución del covid empieza a comerse el hospital, a ocupar sitios y espacios no pensados para acoger pacientes", publica este profesional, quien avisa ya de que "lo peor no ha llegado".

En concreto, advierte de "familias enteras" contagiadas y una transmisión descontrolada mientras cuestiona que todavía haya gente que va "sin mascarilla".

En la actualidad, los centros hospitalarios ourensanos cuenta con 129 pacientes ingresados por covid, 119 en planta y 10 en Uci, lo que supone la cifra más alta en la segundo y la tercera ola, volviendo a números de abril.

La incidencia acumulada en la provincia también sube: se sitúa en 758 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días (la más alta de las áreas sanitarias gallegas).

El Colegio de Médicos de Ourense propone un confinamiento para "frenar" los casos

El Colegio de Médicos de Ourense ha exigido este viernes tanto a los responsables políticos como a la ciudadanía "medidas muy contundentes" para tratar de "frenar cuanto antes" el "aumento exponencial" de casos de covid, entre las que plantean confinamiento domiciliario, al entender que es "la forma más rápida y segura para minimizar al máximo los ingresos hospitalarios y las muertes".



"El aumento exponencial de los contagios por covid en nuestra provincia está llevando al límite de sus posibilidades al sistema sanitario. Nuestros centros de salud y nuestros hospitales han visto incrementar de forma muy rápida los nuevos casos, con la sobrecarga asistencial cada vez más difícil de asumir que esto supone", plantea este colectivo.



En un comunicado remitido a los medios, la junta directiva ha responsabilizado a autoridades políticas y ciudadanía de estar en esta situación por las navidades.



Para ello, se remiten a las cifras actuales de contagios y hospitalizaciones que no paran de crecer, tras las celebraciones navideñas. Sobre este particular, el colegio recuerda que "las peores previsiones se están cumpliendo", en alusión a que gran parte de los contagios tienen su origen en "las comidas, cenas y reuniones familiares y sociales en espacios cerrados de no convivientes" y que han llevado a "este grave empeoramiento" de la pandemia.



Para el Colegio de Médicos, un confinamiento domiciliario "similar" al realizado en marzo "sería la medida más rápida y segura para minimizar los ingresos hospitalarios y las muertes". Para llevarlo a cabo, pone tiempo de duración: "veinte-treinta días: permitiendo la actividad escolar, el deporte individual y los paseos al aire libre de los convivientes".



Como alternativa al confinamiento estricto, plantea restringir la actividad fuera de casa a lo verdaderamente esencial y prohibir las reuniones y encuentros entre no convivientes, "sobre todo en espacios cerrados, incluyendo domicilios particulares".



Para ello, abogan proponen que se realicen todos "los cambios legislativos que sean necesarios" a fin de que las fuerzas de seguridad puedan hacer cumplir las restricciones. "Sería intolerable que dichos cambios volvieran a ser de nuevo objeto de política partidista, como ocurrió en la primera onda de la pandemia".



Este colectivo entiende que la prioridad debe ser "salvar vidas y garantizar la asistencia sanitaria a todos los pacientes, tanto a los infectados por covid como al resto" por encima de criterios económicos.