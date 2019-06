Profesionales de Atención Primaria irán a la huelga y se manifestarán el miércoles

Los profesionales de Atención Primaria de Galicia irán este miércoles, día 19, a la huelga para reclamar "más tiempo" para sus pacientes y un sistema que "dé respuesta a las necesidades" de los gallegos, alejado del actual "hospitalcentrismo" que denuncian y por el que también protestarán durante la misma jornada.

Así lo han explicado durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Santiago en la que Carlos Eirea, en representación de la Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia, ha hablado de la convocatoria de paro y de la manifestación que durante esa jornada partirá a las 12,00 horas de la Xunta hasta el edificio del Sergas, en la que invitan a participar a toda la sociedad.

En palabras de Eirea, los profesionales en huelga reivindican que "sin Atención Primaria, la sanidad no es sostenible", porque "no da respuesta a las necesidades de la gente".

Sin embargo, frente a sus continuas reclamaciones, los sanitarios critican el silencio de la Administración sanitaria: "No encontramos una respuesta real, solo respuestas ficticias, por parte de la Administración", ha dicho Carlos Eirea, que ha criticado la "inercia hospitalocentrista" de la sanidad actual, que se orienta solo al "consumo de grandes tecnologías".

Así, estos profesionales no sienten que este nivel asistencial sea "para nada el eje del sistema sanitario" y reclaman que la asistencia y la gestión "necesariamente se centre en el paciente" y se utilice la Primaria "como base para poder dar respuesta" a los usuarios. Por ello, han recordado, no buscan "ningún tipo de reivindicación profesionalista" con la huelga: "la base fundamental es tener más tiempo para nuestros pacientes", han zanjado.

RECLAMACIONES: TIEMPO Y RECURSOS

Una de las principales reclamaciones del colectivo pasa por incrementar la dotación de recursos humanos, ya que, sin personal, "la sobrecarga va a persistir". En esta línea, consideran que el problema "no es que no haya médicos", si no que se "dejan escapar" por las malas condiciones laborales y la falta de "apuesta" por la Atención Primaria.

Del mismo modo, inciden en la necesidad de incrementar el presupuesto específico de Atención Primaria, hasta, al menos, "un 25%" del global, una cifra que a día de hoy ronda el 13%. Así, critican que los incrementos avanzados por la Xunta serán "circunstanciales" y "no estructurales".

También cargan los profesionales contra la organización administrativa actual, en particular las EOXI. "Hay que ser hábiles para reconocer cuando un remedio no está siendo bueno", han explicado, tras lo que han pedido a la Administración sanitaria que "no sean obstinados" y recuperen estructuras que "conozcan los problemas de cerca".

Finalmente, en las reclamaciones de la huelga también figuran el "eterno problema de los PAC" y la necesidad de incorporar "nuevos profesionales con contratos dignos", para que los nuevos médicos "no tenga que ir escapando hacia otros sitios".

FALTA DE "VOLUNTAD"

Los facultativos critican, en particular, la actitud de la Xunta, que "trata de trasladar la imagen de que esto no existe, pero sí que existe" y lamentan el "ninguneo" hacia los profesionales".

"Una realidad que está mal no se puede cambiar de un día para otro, pero para saber que había buena voluntad lo primero sería llamarnos a dialogar", han apuntado.

Entre las medidas a corto plazo que consideran que podrían implantarse "de hoy para mañana", están la extensión de la teleconsulta y de las citas preferentes, para no tener que "mandar a Urgencias a pacientes que no pueden esperar meses por una consulta".

Del mismo modo, también reclaman que se convoque una OPE con las plazas de personal interino, algo que, aseguran, Sanidade prometió que haría en junio "y no se hizo".