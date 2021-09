Profesionais de Saúde Mental avaliarán o mozo que estaba coa menor que caeu dun edificio 

Profesionais da Unidade de Saúde Mental do Hospital Clínico de Santiago realizarán unha avaliación completa do adolescente de 13 anos que estaba coa menor que se precipitou desde a segunda planta dun edificio no Carballiño (Ourense).

Fontes da Fiscalía Superior de Galicia explicaron a Europa Press que técnicos do servizo de Menores da Xunta desprazáronse este luns á Unidade de Saúde Mental do Hospital de Ourense, onde se atopa ingresado o menor.

Proximamente, trasladarase a este adolescente á Unidade de Saúde Mental do Hospital Clínico de Santiago, onde se realizará unha valoración completa dun posible trastorno mental ou, no seu caso, de trastorno de conduta. Unha vez que os profesionais efectúen a valoración preceptiva, prevese que a Xunta asuma a tutela do mozo.

En concreto, os feitos tiveron lugar sobre as 19.50 horas deste xoves, cando unha menor de 14 anos precipitouse desde a segunda planta dun inmoble no Carballiño. Despois de que o adolescente co que se atopaba no domicilio contactase co 112, efectivos sanitarios desprazáronse ao lugar e trasladaron á moza ao Hospital de Ourense, onde permanece en estado crítico.

Ademais, a Garda Civil investiga se o adolescente encerráraa na vivenda desde a que se precipitou e se a golpeara na cabeza cunha barra de ferro que foi atopada no lugar. Paralelamente, indaga se unha ferida leve superficial que presentaba este mozo no peito e que podería ter sido realizada cun obxecto punzante foi autoinflixida ou causada pola menor en defensa propia.