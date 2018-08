Profesionais de PACs urxen solucións para evitar mortes como a da Estrada

Profesionais dos puntos de atención continuada (PAC) de Galicia urxen solucións ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) para evitar máis mortes como a dun paciente que esperaba ser atendido na Estrada mentres o persoal sanitario do centro ao que acudira asistía a un enfermo a domicilio.

Nun comunicado, o colectivo PACs en pé de guerra subliña que leva meses denunciando que traballan con recursos "mínimos" e sinala que precisamente no verán, cando "a carga asistencial e a poboación aumenta", a dotación de persoal é inferior ao resto do ano.

Censura que "a solución" escollida polo Sergas sexa a "sobreexplotación" do persoal, que "xa non pode máis", a través de alongamento de xornadas, limitacións do tempo de goce de vacacións e permisos ou a denegación de reducións de xornada por conciliación.

PACs en pé de guerra lamenta que o Sergas "bote balóns fóra, coma se cousa do azar se tratase", respecto da morte do paciente da Estrada.

Abunda en que "faltan autocrítica e solucións" a un problema que vén denunciando "con máis forza se cabe" nas últimas semanas ao comprobar que non se están cubrindo "nin os mínimos".

Nestas condicións, prosegue, o persoal acaba cada quenda de traballo "coa sensación de resolver os problemas como ben podemos, pero non como ben sabemos".

PACs en pé de guerra reivindica a formación de sanitarios suficientes que cubran as xubilacións, que se oferten prazas suficientes en oposicións que aseguren esa cobertura, e garantir ao persoal eventual uns "dereitos mínimos" para evitar a súa "fuga".

A solución, conclúe, pasa "por cambiar unha estratexia que se ve de xeito evidente que non está a resolver nada e que está a ter consecuencias sobre a poboación".