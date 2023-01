Dos son infanticidios y otros dos crímenes con trasfondo machista. En uno hay tres víctimas y en otro un triángulo de amor y muerte. Pero todos ellos, los cuatro, ocurridos en Santiago, Valga, Oza-Cesuras y Muimenta, se caracterizan porque, bien el fiscal o bien la acusación particular, piden que los presuntos autores pasen el resto de sus vidas, o casi, en la cárcel.

Es la llamada prisión permanente revisable, a la que se enfrentarán en los próximos meses en cuatro mediáticos juicios en los tribunales gallegos.

SANTIAGO CEPEDA QUINTELA

(39 años)

Víctima: su sobrino, Marcos, de 3 años.

Lugar: Rúa dos Loureiros (Santiago).

Fecha: 21 de septiembre de 2022

Rúa Loureiros, donde se produjo el crimen. H.C.

Santiago pasó muy mala infanción. Fue operado varias veces de un tumor en el cerebro y a eso achaca sus problemas de salud. Oía ruidos y no podía mantener una conversación, por eso dejó su plaza de profesor en Almería y volvió a la casa familiar, en el número 17 de la Rúa dos Loureiros, en el santiagués barrio de Santa Clara. Tenía vocación, de hecho su canal de Youtube contiene varias clases grabadas con materia de los primeros cursos de Eso sobre Ciencias Naturales, su pasión.

Aquella noche, Santiago se encontraba al cuidado de su sobrino, Marcos, de 3 años, y de una hermana, también menor. Había quedado encargado de sus sobrinos hasta que llegasen a recogerlos los padres. Una vez que el padre llegó con la intención de llevarse con él a sus hijos, no fue capaz de localizar en el interior de la vivienda al pequeño Marcos ni a su tío, por lo que se puso a buscarlos por toda la casa.

Subió la escaleras y vio cerrada una puerta que habitualmente estaba abierta. Los ruidos que llegaban desde otra parte de la casa, y que en ese momento asoció a golpes contra una pared, hicieron que se aproximase a un baño, que también tenía la puerta cerrada. Al proceder a derribar esa segunda puerta, se encontró con la escena: el presunto homicida tenía las manos en el cuello del niño. El padre separó al tío y, tras comprobar que el niño no respiraba, llamó al personal policial y sanitario, pero ya había muerto.

Santiago se defenderá con el argumento de que sufrió un brote psicótico. Ahora está en la cárcel bajo tratamiento médico, pero estable, y pasa el tiempo jugando al ajedrez, una de sus aficiones junto a la lectura. No tiene una explicación de lo que sucedió. El juicio empieza el 17 de enero.

JOSÉ LUIS ABET LAFUENTE

(48 años).

Víctimas: Sandra (39) y Alba Boquete (27), y María Elena Jamardo (58).

Lugar: Valga.

Fecha: 16 de septiembre de 2019.

La Guardia Civil en el lugar del triple crimen de Valga GGARCIA

Varios audios enviados después del crimen a un amigo lo delataron: "Xa as matei, están as tres para enterrar". Esa vehemencia cuadra con el carácter de José Luis Abet, alguien irascible y dominante, que vivía con su madre en Bertamiráns, cerca de Santiago. Sandra, administrativa en una empresa de Padrón, se divorció de él en 2018 y desde entonces la acosaba, pese a que no constan denuncias.

El 16 de septiembre de 2019, este hombre que trabajaba en la construcción ofreciendo sus servicios para el revestimiento de fachadas, se desplazó a Valga, donde vivía su exesposa, en la casa que habían compartido durante 10 años y donde ella había colocado una cámara de seguridad y alarma.

‘El Judío’ sorprendió a Sandra fuera de su coche, cuando se disponía a llevar a los dos pequeños, de 4 y 7 años, al colegio. Sentados dentro del vehículo, ellos vieron cómo su padre acribillaba a balazos a su madre. El hombre no se quedó satisfecho y acudió a la finca de la vivienda y disparó contra otras dos mujeres, su exsuegra, María Elena Jamardo Figueroa, de 58 años, y a su excuñada, Alba, de 27 años, una prometedora logopeda con consulta propia.

Abet se dio a la fuga y en el camino tiró el arma corta con la que había efectuado 15 disparos y perpetrado el triple asesinato. Recorrió 30 kilómetros hasta su casa de Bertamiráns. Desde allí llamó a la Guardia Civil para entregarse y confesar los hechos.

El presunto homicida espera en la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas la celebración del juicio, cuyo inicio está previsto para el próximo 6 de marzo. Se jacta de lo hizo y no se arrepiente

ALBERTO SERRANO PEREIRA

(52 años).

Víctima: Cristina Núñez Taboada (33).

Lugar: Oza-Cesuras.

Fecha: 15 de enero de 2021.

El material incautado al detenido por el crimen de Oza-Cesuras. EP

Hace ahora dos años, el 15 de enero de 2021, viernes, a las 18.50 de la tarde Alberto Serrano, de 51 años, al que hacía poco habían despedido, aparcó su coche y caminó 700 metros hasta la casa de Cristina Núñez, una madre de 33, en Vilar de Costoia. Giros del destino, Cristina era la mujer del jefe de una empresa de transportes, donde trabajaba la pareja de Alberto. Al parecer, estos dos últimos eran amantes.

Su marido estaba trabajando y su hijo, de solo dos años, estaba en casa del abuelo, que lo había recogido media hora antes. Alberto escaló la verja de la finca, de varios metros de altura, y entró por la ventana. Llevaba un chaleco reflectante, una cadena de acero, unos grilletes y una pistola.

A los pocos minutos, los vecinos oyeron un grito sordo, y de repente nada más. Ella quedó tendida en la entrada, rodeada de sangre, con un disparo en la nuca. Él salió corriendo por donde entró, la ventana, y las prisas lo volvieron imprudente: se clavó en la ingle la forja del portalón, cayó al suelo y se torció un tobillo. Para entonces, el ruido ya había atraído a los vecinos más cercanos, que solo observaron cómo un hombre corpulento ataviado con un chaleco fluorescente se perdía en un sendero cercano. Llamaron a la Guardia Civil, que dio con él y lo detuvo al no poder disimular el reguero de sangre que le corría por la pierna.

En principio, la investigación creyó que había sido un robo, porque entre los dos no había relación aparente (curioso que la pareja del homicida había sido amante del viudo de la fallecida), pero al final descubrieron que ese era el nexo. Alberto sostiene que él iba a robar y que el disparo lo efectuó un cómplice imaginario, pero la investigación concluye que actuó por despecho.

ANA SANDAMIL NOVO

(46 años).

Víctima: su hija, Desirée Leal, de 7 años.

Lugar: Muimenta.

Fecha: 3 de mayo de 2019.

La vivienda de Desireé, en Muimenta, y una imagen de la pequeña. EP

El mayor dolor para una familia que pierde de forma violenta a un ser querido es afrontar el juicio. Escuchar los testimonios, volver a revivir lo ocurrido, suele ser una tortura. Pues eso va a pasar dos veces en el caso de la muerte de la pequeña Desirée Leal.

"Estranguló a su hija con sus propias manos, siendo consciente de lo que hacía y con el único objetivo de separarla de su padre". Este fue el veredicto emitido por el jurado popular encargado de escribir el penúltimo capítulo del crimen de Muimenta, nueve ciudadanos anónimos que cargaron con dureza contra la acusada, Ana Sandamil Novo, y la declararon "culpable por unanimidad" del asesinato.

El tribunal se decantó por la tesis de las acusaciones y descartó la muerte accidental, así como el hecho de que el trastorno psicológico de la acusada anulara o afectara de forma considerable a su comprensión de la realidad.

La pequeña apareció aquella mañana del 3 mayo de 2019 muerta por asfixia en su cama, donde había dormido con la madre, que siempre negó la autoría del crimen.

El caso único del Cash Récord: A juicio casi 30 años después

La lucha de dos familias para que se reabriera el doble crimen del Cash Récord, en O Ceao, ocurrido el 30 de abril de 1994, dio sus frutos y entre el 6 y el 10 del mes próximo será juzgado Manuel Juan V.C., la persona que estuvo más de 25 años al margen de la Justicia y que ahora tendrá que rendir cuentas en una vista a la que están convocados 40 testigos.



Sin precedentes

No existen antecedentes en la historia judicial reciente en España de alguien que afronte el juicio después de tantos años y en eso tiene mucho que ver que las familias de las víctimas, Elena López y Esteban Carballido, presionaran de forma pública y privada para que el caso no se diese por cerrado. De hecho, no se celebrará con tribunal popular como se hace en estos casos, ya que cuando se cometieron los hechos aún no estaba aprobada la ley del jurado. Por el mismo motivo tampoco es un caso de prisión permanente revisable.



Los hechos

Se remontan a un atraco sucedido el 30 de abril de 1994, sobre las 20.00 horas, en las instalaciones del Cash Record de O Ceao. Una cajera, Elena López, y un reponedor, Esteban Carballedo, fallecieron tiroteados en el robo. El autor del crimen abandonó el establecimiento con un botín de 5 millones de pesetas (30.000 euros). El investigado por esta causa, al que las familias de las víctimas señalan desde hace años como responsable, es un hostelero de Burgos que, en el momento de los hechos, regentaba un bar en la Ruanova de Lugo.