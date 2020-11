A prisión el sobrino de Charlín detenido por el atropello mortal a una mujer

El juzgado de Instrucción 1 de Vilagarcía ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Diego Silva, sobrino del patriarca del clan de los Charlines, Manuel Charlín, en relación con el atropello mortal y posterior fuga que le costó la vida a una mujer de 78 años.

Este varón está investigado por los delitos de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, homicidio imprudente y abandono del lugar del accidente, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Además, el juzgado ha decretado el decomiso del vehículo, un Mercedes de alta gama, y la privación cautelar del permiso de conducir del detenido.

ARRESTO. La Policía Local de Vilanova de Arousa detuvo este miércoles por la mañana al presunto autor del atropello mortal de una mujer de 78 años ocurrido a última hora del martes delante de la iglesia parroquial de la localidad arousana. La septuagenaria fallecida, D.V., murió tras ser alcanzada por el vehículo, que no se detuvo. El conductor huyó del lugar y las fuerzas de seguridad desplegaron un dispositivo para localizar al conductor fugado que dio sus frutos en la mañana de este miércoles.

El arrestado, Diego Silva Charlín, reside en Vilanova y es sobrino del patriarca de los Charlines, que ya había sido condenado en 2011 por otro accidente de tráfico en el que murió otra persona. La Policía Local se puso en contacto con uno de sus familiares, que medió para que se entregara a las autoridades. Ha sido trasladado a los juzgados de Vilagarcía.

"Desde la noche teníamos la sospecha y estuvieron toda la noche buscándolo con intensidad, porque quedaron muy afectados. Ahora por la mañana lo detuvieron y lo llevaron para el cuartel de la Guardia Civil. No nos consuela nada de la muerte de Lola, con eso no se arregla nada, pero la Justicia tiene que actuar", explicó el alcalde de la localidad, Gonzalo Durán.

El regidor declaró que la mujer, "muy conocida", falleció en el acto y que el coche "arrastró el cuerpo un tramo largo y siguió". "Estaba cerca de un paso de cebra, pero no sabemos estaba cruzando, si estaba encima y fue desplazada o no, no está claro, en los próximos días se sabrá todo", añadió.

Durán se mostró indignado con que el responsable se diese a la fuga. "Todos andamos en la carretera, hay que andar con prudencia, y si tienes la mala suerte de que atropellas a alguien o das un golpe a otro coche en el que puede quedar alguien herido, lo que no puedes hacer nunca es irte, es muy grave", recalcó.

Según testigos del suceso, el responsable del atropello continuó la marcha después de producirse el siniestro. Al parecer, circulaba en un coche deportivo -Mercedes- de color blanco. Una de las personas presentes aseguró que circulaba de forma temeraria y a gran velocidad.

Varios particulares contactaban con el 112 Galicia sobre las 20.15 horas del martes para alertar de lo sucedido, que ocurrió en la calle de Don Agustín Jambrina, en Vilanova de Arousa. A pesar de los esfuerzos, el equipo médico desplazado nada pudo hacer por salvar la vida de la mujer atropellada, que era oriunda y vecina de Vilanova.

Los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia solicitaron la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico , que puso en marcha un control para dar con el responsable, y de la Policía Local, de los Bomberos de Vilagarcía y de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilanova de Arousa.