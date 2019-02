Prisión sen fianza para o agresor do Carballiño que arremeteu co seu coche contra o da súa ex

O xulgado decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o agresor do Carballiño que na tarde do luns arremeteu co seu coche contra o da súa exparella. O home está investigado por un delito de violencia sobre a muller con lesións e malos tratos, ademais doutro contra a seguridade viaria e outras lesións, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

O TSXG precisa que se trata dunha cualificación inicial. A relevante é a final, a que se producirá cando termine o proceso de instrución.

O agora enviado a cárcere chocou co seu vehículo contra o da súa exparella nunha zona próxima á estación de tren do Carballiño. Despois acabou atropelando un peón, que tivo que ser atendido polos efectivos sanitarios.