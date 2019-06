A prisión dous dos detidos polo crime de Toques

O xulgado que investiga o caso do corpo calcinado que apareceu nun incendio en Toques decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para dous dos detidos, mentres que o terceiro quedou en liberdade con obrigación de comparecer en dependencias xudiciais cada 15 días.

Os tres detidos pasaron a disposición xudicial na mañá deste mércores nos xulgados de Arzúa, que mantén baixo segredo as actuacións relacionadas co caso.

Ademais, fontes do TSXG informan de que o xulgado decidiu abrir dilixencias para aclarar se existiu un posible delito de relevación de segredos, xa que as informacións publicadas polos medios "poderían influír negativamente na investigación en curso".

Este mércores ingresaron en prisión dous do tres detidos o pasado luns pola súa suposta relación coa morte do veciño de Sobrado Julio Lea Casal, cuxo corpo calcinado foi localizado o pasado 27 de marzo por parte de equipos de extinción que se dirixían a un incendio forestal na localidade de Toques.

Así, estas dúas persoas están a ser investigadas por un presunto delito de homicidio ou asasinato, así como por outro de incendio forestal. O terceiro arrestado, ao que se investiga por un presunto delito de encubrimento, queda en liberdade con obrigación de comparecer nos xulgados quincenalmente.

O pasado luns transcendeu a detención deste tres acodes no marco da investigación que desenvolvían as forzas da orde desde finais de marzo, cando un cadáver calcinado foi descuberto no interior dun vehículo que se atopaba nunha zona afectada por un incendio forestal.

Investigación desde finais de marzo

Após iso abriuse unha investigación por parte da Garda Civil para determinar se se tratou dun accidente ou unha morte violenta, dado que as forzas de seguridade non tiñan claro se o lume iniciouse por mor da explosión do vehículo ou viceversa.



O coche era propiedade dun veciño municipio de Sobrado e as análises de ADN practicados permitiron identificar á vítima como Julio Lea Casal, veciño dese mesmo concello de 59 anos de idade e que se atopaba en paradoiro descoñecido.



A Garda Civil mantivo todas as hipóteses abertas para tentar pescudar as causas deste falecemento e traballaba en varias liñas de investigación, entre elas a morte violenta.