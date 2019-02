Prisión para el cangués que agredió con un machete a su novia ante la hija de la víctima

El juzgado de instrucción número 2 de Cangas (Pontevedra) ha dictado auto de ingreso en prisión para el vecino de esta localidad que fue detenido este jueves tras atacar, supuestamente, con un machete a su pareja.

Concretamente, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre, investigado por un supuesto delito de tentativa de homicidio y otro de violencia de género, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El suceso se produjo a las 14.15 horas en la calle San Xosé, cuando el hombre, de 55 años de edad y con iniciales J.C.G.N, atacó a la mujer, N.V.C.D, de 32 años y de nacionalidad venezolana, causándole heridas graves en el cuello y la espalda, tras lo que se dio a la fuga.

La Policía Local fue la primera en llegar al lugar de los hechos, que sucedieron en la vivienda donde reside la pareja. Al comprobar el estado de gravedad de la mujer, dio aviso al 112 y a la Guardia Civil.

La agresión habría ocurrido, al parecer, en presencia de una niña de diez años, hija de la víctima.

La mujer fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con pronóstico grave. Sin embargo, según las últimas informaciones que recibió el alcalde de la localidad, Xosé Manuel Pazos, aunque las heridas "eran llamativas", su vida no corría peligro. Unos testigos de los hechos fueron los que alertaron a los agentes de lo sucedido.

El presunto agresor, que huyó del lugar en su coche, fue detenido alrededor de las 19.00 horas por agentes de la Guardia Civil, que lo buscaban desde primera hora de la tarde. El hombre fue interceptado en la localidad ourensana de Xinzo de Limia.

Aunque las heridas eran "llamativas", la vida de la víctima no corre peligro

Según confirmó el Instituto Armado, la detención se produjo cuando efectivos de este cuerpo lo localizaron conduciendo y tratando de acceder a la autovía A-52 desde este concello.

Al parecer, el presunto agresor es un viejo conocido de la Policía Local y de la Guardia Civil, ya que fue interceptado en varias ocasiones bajo los efectos del alcohol y de sustancias estupefacientes.

El agresor es un viejo conocido de la Policía

El Gobierno municipal mostró su rechazo "á grave agresión machista ocorrida en Cangas" y convocó una concentración en repulsa del suceso que tendrá lugar este viernes, a las 12.00 horas, en la Praza do Concello.

El regidor cangués alzó la voz para condenar "feitos tan graves coma este, que por desgraza son excesivamente frecuentes e que temos que combatir con toda a nosa forza".

"A disposición da familia"

Pazos, que estuvo en todo momento en contacto con la Guardia Civil y la Policía Local para conocer los detalles del suceso, aseguró que las heridas de la víctima "non son de gravidade extrema. Esperemos que se recupere", indicó, y añadió que "poñémonos a disposición tanto da vítima como da familia para calquera cousa que necesiten".



En cuanto al estado de la víctima, Pazos confirmó que "polas informacións que temos do hospital a muller non corre perigo, as feridas revisten gravidade pero está fóra de perigo". Eso sí, "segundo os informes da Policía, as feridas eran chamativas, no pescozo e nas costas", apuntó.



Asimismo, el alcalde indicó que el presunto agresor "é un vello coñecido da Policía Local e da Garda Civil por dar positivo nalgún control en drogas e alcohol, pero de antecedentes de violencia machista non se ten constancia".