Prisión para o acusado de abusar dunha amiga da súa filla e a nai desta en Ribeira

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago de Compostela, condenou a tres anos e cinco meses de cárcere a un acusado de abusar sexualmente dunha amiga da súa filla, de forma continuada, e da nai desta, nunha ocasión.

A sentenza, recollida por Europa Press, explica que a familia do acusado e das vítimas mantiñan unha amizade "moi estreita" de varios anos de duración, polo que as dúas nenas se vían "frecuentemente" ao longo da semana en casa dunha ou outra, xa que as vivendas se atopaban a uns 500 metros no municipio de Ribeira.

Segundo o relato de feitos probados, o home, que non contaba con antecedentes penais, aproveitou "de forma reiterada" os momentos nos que podía estar a soas coa menor para "tocala con ánimo de atentar contra a súa liberdade sexual". Estes feitos prolongáronse durante polo menos seis meses, ata que un día a amiga da súa filla, con case 14 anos, decidiu contarllo á súa nai.

Debido á estreita relación de amizade que mantiña coa outra familia e ao medo que tiña á posible reacción do seu marido, a muller decidiu falar directamente co acusado e non denuncialo.

Aínda que desde ese momento o home non volveu molestar á menor, esta comezou a baixar no seu rendemento escolar e, durante unha visita á pediatra do seu centro de saúde, contoulle que era consecuencia daqueles episodios de abusos.

Así, foi a propia médica, ante as reticencias da nai, quen decidiu pór todo iso en coñecemento dos servizos sociais do centro de saúde, que á súa vez o comunicaron á Policía Nacional de Ribeira a finais de 2016.

Con respecto ao episodio de abuso sexual sufrido pola nai, ocorreu con carácter previo, entre 2013 e 2014. Nunha ocasión en que o home pasou fronte á súa casa mentres ela estaba no baixo recollendo a roupa da lavadora, entrou na vivenda e arremeteu "coa intención de atentar contra a liberdade sexual". A vítima pediulle que a soltase e, ao deixala tras uns minutos, aproveitou para coller un pau e esixirlle que marchase.

OS FEITOS DENUNCIADOS "SON CERTOS". Tras a celebración do xuízo, o tribunal destaca que as probas analizadas poñen de manifesto "que os feitos denunciados pola vítima e a súa nai son certos", porque os seus respectivos testemuños son "coherentes e persistentes" e están corroborados "polas declaracións das testemuñas e polo informe pericial, que demostran que os feitos ocorreron no modo descrito polas prexudicadas".

Así, a Sala fixou para o home unha condena dun total de tres anos e cinco meses de prisión por un delito de abusos sexuais continuados contra a menor e por outro de abusos sexuais contra a nai desta. Para fixar a pena, o tribunal aplicou unha atenuante debido ás paralizacións do proceso ocorridas durante a fase de instrución.

Ademais, o condenado deberá pagar 10.000 euros á nena e 3.000 á nai en concepto de danos morais, mentres que non poderá comunicarse nin achegarse a menos de 300 metros delas nin de calquera lugar que frecuenten.