As "prioridades" da pandemia serán o foco do pleno do que Feijóo sairá investido

As "prioridades" derivadas da pandemia –tanto na sanidade como noutros ámbitos como o das residencias de maiores ou o educativo, ás portas da volta ás aulas– serán o foco do pleno de investidura que se celebrará a semana próxima na Cámara e do que Alberto Núñez Feijóo sairá investido presidente da Xunta por cuarta vez consecutiva.

Así o ratificaron os representantes na Cámara dos tres partidos con representación parlamentaria (PPdeG, PSdeG e BNG) poucos días antes do pleno de investidura que se celebrará no Pazo do Hórreo a semana que vén.

Segundo o acordo ratificado pola Xunta de Portavoces, o pleno empezará o martes día 1 de setembro, ás 9.30 horas. Nesta primeira sesión comparecerá Feijóo para expor o seu programa político para este mandato.

O regulamento do Parlamento determina que, 48 horas despois de que finalice, xa o xoves 3, retomarase o debate e a votación. Nesta segunda xornada, os grupos exporán as súas posturas en dúas quendas –uno inicial de 35 minutos e un segundo de 10–. Feijóo poderá elixir entre responderlles de forma individual ou agrupada –en debates deste tipo sempre optou pola segunda opción–.

Unha vez investido presidente, o venres 4 comunicarase a súa elección ao rei Felipe VI, e xa o sábado 5 tomará posesión do seu cargo. O habitual é que designe inmediatamente ao seu novo Executivo. Os trámites previos á activación completa da XI Lexislatura pecharanse o martes 8 de setembro coa sesión plenaria solemne de apertura, previsto ás 12,00 horas.

MAN TENDIDA, PERO PETICIÓN DE CAMBIO

Tras a Xunta de Portavoces que este xoves ordenou o debate de investidura, a viceportavoz parlamentaria do BNG, Olalla Rodil, incidiu en que a prioridade agora mesmo é "enfrontar esta nova fase da pandemia" e avanzou que niso centrará o segundo grupo da Cámara os seus esforzos.

Farao coa "man tendida" e desde "a crítica construtiva", sempre "pondo sobre a mesa alternativas e propostas". En todo caso, xa a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, avanzou que o voto do BNG será 'non' á investidura de Feijóo, tendo en conta que representan programas políticos "opostos".

Tamén dirán que non a Feijóo os de Gonzalo Caballero, aínda que o líder do PSdeG tamén garantiu esta semana unha oposición "leal". Este xoves, o socialista Pablo Arangüena reivindicou que Galicia está ante unha crise "moito máis profunda" que calquera outra vivida previamente e apuntou que é preciso facer "cambios na política e na xestión" da Xunta.

"ESPÍRITO CONSTRUTIVO"

As portas abertas ao diálogo mantívoas tamén o portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy, quen defendeu que o PPdeG afronta o debate de investidura "con espírito construtivo" e o ánimo de "traballar arreo con responsabilidade" tendo en conta a "complexa" situación que vive a Comunidade a causa do coronavirus.

"Afrontamos o debate co mesmo discurso, intencións e propostas que foron recentemente avaliadas por unha importante maioría da cidadanía galega", explicou Puy, quen lamentou que o Goberno galego teña que traballar "con moita incerteza" sobre os recursos cos que contará a nivel "económico, educativo, social ou sanitario". Diso responsabilizou á "inacción" do Goberno central.

Puy recalcou a vocación de "colaborar con todas as administracións" do PPdeG, pero tamén destacou que o debate de investidura permitirá aos populares, con Feijóo á fronte, presentar as súas propostas co fin de que Galicia siga "evolucionando mellor que outras comunidades".

SEN PÚBLICO NA TRIBUNA DE INVITADOS

Na liña de como se organizou a sesión constitutiva da Cámara, este debate de investidura estará marcado polas medidas de seguridade para tratar de evitar contagios pola Covid-19, de forma que non asistirá público na tribuna de invitados.

Os posibles convidados seguirán así a sesión a través de pantallas instaladas en diferentes salas do edificio, e seguindo as recomendacións sanitarias.

Do mesmo, no caso dos xornalistas, recoméndase aos redactores que sigan a sesión desde a sala de prensa e desde a Sala Azul da Cámara, reservando a tribuna para gráficos.

O acceso e a saída da tribuna de público, lembra o Parlamento, deberá efectuarse seguindo a sinalización para respectar a distancia social.