A Primitiva deixa medio millón de euros nunha administración de Marín

A sorte non sempre acompaña a todo o mundo, pero sempre hai alguén a quen, cando menos o espera, chámalle á porta. E é que nesta ocasión, a Primitiva deixou no sorteo do pasado xoves pola noite máis de 500.000 euros (exactamente 500.702) nunha administración de lotería da localidade de Marín. Con todo, os donos descoñecen quen é o afortunado, xa que ninguén se achegou ao lugar a dar a boa noticia.

Durante este venres non se falou doutra cousa en Marín. De feito, os máis curiosos achegáronse á administración para ver se se cadra deixábase caer por alí o afortunado e para botar unha ollada ao cartel no que se podía contemplar a cuantiosa cantidade. Os clientes, entre bromas, collían os boletos da Primitiva mentres dicían: "Foi un destes o que tocou, non?". Non todos os días repártese medio millón de euros nunha localidade como Marín.

Peregrina Pereira, propietaria xunto ao seu marido da Administración Nº1 TICA de Marín, situada na Rúa da Ponte, mostrouse moi ilusionada por repartir este premio, que se corresponde ao de Primeira Categoría nun boleto de tres apostas do xoves e do sábado. "Esperemos que o premio se quedase en Marín e que quen sexa, que non creo que o saibamos nunca, o gaste con sentidiño e gaste en todos os locais da localidade", expresou Pereira.

Esperemos que a xente se anime un pouco máis a comprar, porque queiras ou non este premio é un aliciente

Ademais da ilusión de repartir este premio, a propietaria, que leva á fronte do negocio catro anos, nunca repartira un tan cuantioso. Iso si, a anterior titular da administración, a súa sogra, si que repartiu un premio máis elevado, de máis de 700.000 euros.

O feito de formar parte dunha alegría como esta, provoca que entren máis ganas de repartir máis premios. "Queremos repartir máis, claro, pero máis con vista a Nadal que é un pouco a que máis carácter festivo ten e que ademais se reparte o premio entre máis xente e iso sempre gusta máis", anota Peregrina Pereira, que ademais explicou que, en comparación doutros anos a estas alturas, "nótase moito o baixón nas vendas da Lotería de Nadal".