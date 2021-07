Los primeros indicios recabados por los investigadores en el caso del fallecimiento del joven coruñés Samuel Luiz, de 24 años, apuntan a que el móvil de la agresión que le provocó la muerte no fue homófobo.

Así lo han indicado a Efe fuentes cercanas a la investigación, que han precisado que se ha tomado ya declaración a quince personas relacionadas con la pelea, si bien no se ha determinado aún quién fue el autor material del golpe que le causó la muerte. La mala calidad de las imágenes grabadas por las cámaras próximas al lugar de los hechos dificulta la identificación del autor, han añadido las mismas fuentes.

De momento, la Policía no descarta ninguna hipótesis, pero en las pesquisas que ha llevado a cabo hasta ahora no aparecen indicios de delito de odio. Un móvil que, en principio, no parece cobrar peso porque todo sucedió cuando Samuel y una amiga estaban realizando una videollamada con el teléfono móvil con otra joven, lo que desencadenó la pelea porque un grupo de jóvenes creyó que les estaban grabando. Precisamente, este es el primero motivo por el que los investigadores no hablan en su primer atestado de delito de odio.

Otra de las razones que podrían descartar la agresión homófoba es que el grupo que dio la paliza a Samuel no lo conocía de nada ni podía saber su orientación sexual. Además del grito de "maricón", los agresores profirieron otros insultos, como "subnormal" o "hijo de puta", resaltan las fuentes consultadas.