Las primeras nevadas llegan a la provincia de Ourense

Las nevadas han llegado a las montañas de la provincia de Ourense tras una jornada de domingo donde los termómetros no superaron los seis grados. Los primeros copos blancos ya se habían dejado ver en zonas del sureste de la provincia a principios de este mes de octubre, pero sin dejar paisajes nevados como los de esta noche en el ayuntamiento de Manzaneda con una cota de 1.300 metros de altitud.

En concreto en la estación de montaña de Manzaneda donde comenzó a nevar pasadas las 17.00 horas del domingo y en poco tiempo cubrió parte de la cima de las instalaciones debido a que la temperatura permaneció por debajo de cero grados y, según Meteogalicia, durante el resto del día no subió de los seis grados centígrados.

Al ser una cota de 1.300 metros de altitud únicamente llegó a afectar a las cumbres de Pena Trevinca, parte del Macizo central y la sierra de Larouco. En todas ellas la Guardia Civil de Tráfico ha mantenido que no ha habido incidencias en la red de carreteras por desplazamientos para estas zonas de nieve al ser una de las opciones de ocio que todavía permanecen sin restricciones, no obstante, han destacado que aún no han comenzado las nevadas propiamente.

Según el Observatorio gallego la cota comenzaría a subir a partir de este martes cuándo está previsto que también suba ligeramente las temperaturas por una entrada de masa de aire húmedo procedente del sur.

La estación de montaña Manzaneda todavía no ha abierto sus puertas para poder disfrutar de estas pequeñas nevadas y es que "tiende a depender de cuándo comienzan las primeras borrascas", han señalado por parte del Ayuntamiento, pero "suele suceder a principios del mes de diciembre coincidiendo con el puente de la Constitución" han apostillado.

Aunque han subrayado que, esto, cada año varía dependiendo de la gestión que se realice en la estación. Debido a un cambio en la directiva de las instalaciones, a las reducciones de aforos, así como a las limitaciones de movilidad aún no se sabe en qué fechas se podrán utilizar este año ni en qué medidas.