La primera ola de fuegos del verano se lleva más de 500 ha en las cuatro provincias

La primera ola de incendios del verano ha llegado a Galicia en septiembre. Con el de Monforte a la cabeza, las cuatro provincias perdieron ayer más de medio millar de hectáreas pasto de las llamas, espoleadas por las temperaturas, el estado de la masa forestal, el terreno seco y, sobre todo, las fuertes rachas de viento, que en áreas como O Barbanza rozaron los 100 kilómetros por hora.

Precisamente, en la comarca coruñesa el amanecer quedó envuelto en fuego. Se declararon hasta ocho incendios casi simultáneos, lo que lleva a suponer que detrás está la mano de los incendiarios. La peor parte se la llevó Porto do Son, donde a última hora de ayer continuaba activo un voraz incendio que se extendió rápidamente por 84 hectáreas. En su estabilización y control trabajaron 12 agentes, 26 brigadas, 18 motobombas, dos palas, cinco helicópteros y cinco aviones, así como efectivos del Ministerio de Agricultura y de la Unidad Militar de Emergencias, reclamados por la posibilidad de que afectara a algunas viviendas.

En cambio, en Ourense se dio por estabilizado sobre las 13.00 horas el fuego que atacaba el Parque Natural Serra do Xurés en Lobeira, surgido cinco horas antes y que calcinó 50 hectáreas. Bajo control, por su parte, quedó el de Cenlle, espectacular debido a que, en la tarde del miércoles, se adentraba en la A-52 y obligó a cortar un carril. En la mañana de ayer, las tareas principales eran ya de refresco del terreno para evitar que se reavivase. Quemó 40 hectáreas.

Pontevedra sufrió menos daños. Destacaron dos incendios en Rodeiro, ambos por debajo de las 20 hectáreas. Y, en O Porriño, el humo de un conato causó retenciones y problemas de tráfico en la autovía A-55.

Feijóo: "Queren queimar os nosos bosques"

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tiene clara su interpretación de la ola de fuegos. "Hai desaprensivos que queren queimar os nosos bosques", declaró en alusión a que, por ejemplo, el de Porto do Son, que se activó sobre las 6.15 horas, "evidentemente non é un lume accidental senón interesado". Pidió ayuda a los ciudadanos para informar al 085 y detenerlos.



"O mellor operativo"



Feijóo proclamó además que el operativo gallego "ó mellor de España". "Non o digo eu, dino as comunidades e o Goberno portugués", indicó.