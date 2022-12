La primera Estratexia Galicia Retorna logró la vuelta de 28.000 gallegos de 40 países del mundo

La primera Estratexia Galicia Retorna consiguió lograr el retorno de hasta 28.000 personas de 40 países del mundo, tanto emigrantes como sus descendientes, partiendo de la idea del retorno no solo como un derecho, sino como una ventaja competitiva para incorporar a la sociedad gallega personas de distintos países con su formación y experiencia profesional. Y también como una oportunidad para superar el complejo reto demográfico que tiene por delante la comunidad.

Este instrumento, que integró las medidas en materia de retorno de toda la Xunta, se puso en marcha para el periodo 2018-20 y se prorrogó dos años más por culpa de la pandemia del covid-19.

En cuanto a los objetivos presupuestarios, las medidas específicas contaron con 25 millones de euros en este período de cinco años. Las medidas transversales superaron los 500 millones.

Respeto a los objetivos demográficos, hasta 2021 fueron 28.000 personas las que llegaron a Galicia integrando una familia gallega, destacando que el 25% de los miembros de estas familias no tienen nacionalidad española.

Asimismo se consiguió un saldo migratorio positivo en el 2019 en más de 17.000 personas que logró compensar el saldo vegetativo negativo, logrando así un crecimiento de la población.

En los años 2020 y 2021, pese a la pandemia, también contamos con un saldo positivo de más de 14.000 personas. Con todo esto se consiguió un rejuvenecimiento de la población, ya que el 80% de las personas retornadas tienen menos de 65 años, y el 58,70% tiene menos de 45 años. También es muy importante destacar que las estadísticas de población publicadas el 18 de noviembre de este año, con los datos provisionales del 1º semestre de 2022, destacan que el saldo migratorio en este período fue positivo en 12.768 personas, el mayor de la serie histórica de uno solo semestre, y que al igual que en 2019, consigue revertir el saldo vegetativo negativo, haciendo que Galicia gane población.

Medidas específicas

Desde la Xunta de Galicia se pusieron en marcha varias medidas específicas para apoyar el retorno. En cuanto al área de asesoramiento y seguimiento, se creó el Portal Retorna como canal de información y asesoramiento, pionera en España, que contó en este período con 300.000 visitas. Y a inicios de 2020 se puso en funcionamiento a Oficina Integral de Asesoramiento e Seguimento ao Retorno, con el apoyo de los fondos FSE, que hasta el día de hoy asesoró y hizo seguimiento de más de 11.000 personas tanto de manera presencial como telemática, y dio respuesta a más de 40.000 consultas, tanto durante lo proceso de decisión del retorno, desde sus países de origen, como en su llegada.

En la árela social, con las ayudas de carácter específico (ayudas extraordinarias al retorno de la SX de la Emigración) se destinaron 9 millones de euros para facilitar el proceso de integración en Galicia de 3.000 familias, que aglutinaban a más de 8.500 personas.

En el que se refiere las ayudas específicas al emprendimiento, se apoyaron 600 nuevos proyectos empresariales de retornados, y se creó para 2021 una nueva línea de ayudas de refuerzo covid.

En cuanto las retornados emprendedores, la edad media es de 41,2 años, con un rango que va desde los 19 y los 79 años. El impacto de las inversiones en Galicia disteis proyectos fue superior a los 32 millones de euros.

En el que se refiere a la cultura y la enseñanza, se ofertaron 1.200 becas formativas para que las jóvenes y chicos gallegos residentes en el exterior pudieron estudiar un máster o un ciclo de formación profesional superior. De los alumnos participantes en las primeras convocatorias más del 80% están residiendo y trabajar en Galicia.

Además se integró como colectivo específico a los gallegos retornados en las ayudas para estudiantes de las universidades gallegas que por causas sobrevenidas tengan dificultades económicas para continuar sus estudios.

Apoyos de carácter transversal

Los diferentes departamentos de la Xunta cuentan con iniciativas de apoyo al retorno. La primera Estratexia Retorna nació con 50 medidas que fueron aumentando a lo largo de los años hasta llegar a las 64. Así, se logró la igualdad en las condiciones de acceso de los retornados emprendedores a programas como el Galicia Rural Emprende, Nuevos Emprendedores, Coworking EOI. Todos ellos suman un presupuesto de más de 12 millones de euros. En el programa Galicia Rural Emprende e Novos Emprendedores participaron 22 retornados a los que se destinaron 980.000 euros.



Área de I+D+I

En el área del I+D+i, se desarrollaron diversos programas para promover la captación y el retorno de investigadores a Galicia. Algunos de estos programas son el Oportunius, Principia, la Red Galega de Aceleradoras o el programa Talento Senior. Estos programas tienen un presupuesto de más de 9 millones de euros.



En la área de la vivienda, destaca el programa Aluga, en el que se recogió la figura de las personas retornadas como colectivos cualificados, para lograr la igualdad en las condiciones de acceso de las familias retornadas y facilitar su acceso. También se facilitó el acceso a las ayudas para comprar y rehabilitar viviendas las personas retornadas, así como las exenciones fiscales para estas operaciones en el rural.

Florencia Hochbaum, retornada de Argentina: "Me gustaría encontrar algo relacionado con el arte y la naturaleza"

Florencia Hochbaum Gallardo nació en Argentina, país al que emigraron sus abuelos desde A Coruña, como tantos gallegos durante la primera mitad el siglo XX. Estudiante de Educación, viajó a Lugo para realizar durante el curso pasado un máster con una bolsa Beme, en la especialidad de artes visuales. "Conocía a alguien que ya se había presentado a estas becas. Busqué algunos másters, y el que se acercaba un poco a lo que había estudiado era en Lugo", señala esta argentina.

A la hora de destacar las características del máster que ha cursado, Florencia Hochbaum destaca "el cuidado y lo humano". Y con miras al futuro, asegura que le gustaría poder encontrar "un camino relacionado con el arte y la naturaleza, que fue lo que me brindó el máster".

"A nivel estado o Xunta de Galicia debería opositar para entrar en el mundo de la Educación o buscar cosas a nivel privado. Me encantaría encontrar trabajo en España relacionado con mis estudios", concluye.

Datzaimy José Suárez, retornada de Venezuela: "Con esta ayuda vi una ocasión par dar salida a lo que siempre me gustó"

El padre de Datzaimy José Suárez nació en Cacheiras, en el coruñés concello de Teo. En los años 50 emigró a Venezuela y ahora su hija regresa a Galicia, a Lugo, donde quiere montar un negocio de repostería creativa.

"Estaba en Venezuela y participé en las becas Beme para realizar el máster en Galicia. Yo estudié Comercio Internacional y escogí el máster de administración y dirección de empresas de la USC en Lugo. Me vine con mi esposo y con mi hija, hice el máster y ahora veo una oportunidad para dar salida a algo que siempre me ha gustado, que es la repostería", señala.

Datzaimy explica qué le llevó a poner en marcha su negocio. "Decidí crear un proyecto. En Venezuela tenía esa afición, pero no la ejercía con mucha frecuencia por la falta de ingredientes. En cambio aquí sí tengo un gran abanico de proveedores y decidí emprender", indica.

"Este año opté por la ayuda que la Xunta da a emigrantes retornados. Y me la dieron para el apoyo a las microempresas, y bueno, cuando estaba haciendo el máster estaba haciendo las prácticas para la universidad en el CEI-Nodus y allí conocí al profesor Norman Veiga, que digamos que plantó la semilla del proyecto. Me ayudó muchísimo, me orientó en cómo crear el plan de empresa... Con su ayuda finiquité el proyecto, tengo el plan de empresa listo y ahora opto a un despacho en el CEI-Nodus del vivero para emprendedores", añade.

Mientras no consigue un local para desarrollar su actividad, Datzaimy se vale de internet para que se conozca su trabajo. Tiene su taller de trabajo en casa allí practica para cuando pueda poner el negocio en marcha. Mientras, se vale de las redes sociales para que se conozca su talento. A través de instagram y facebook, en la dirección @lugo.sweet, muestra sus creaciones y mantiene contacto con la gente, que opina de sus postres. Así, va perfilando su oferta mientras está a la espera de que le asignen un local en el CEI-Nodus. "Lo tengo todo preparado para ponerme en marcha", asegura una Datzaimy José Suárez a quien le sobra ilusión.