La Xunta retrasa la apertura de discotecas hasta julio

La primera decisión de la Xunta desde que asumió este mismo lunes las competencias de la desescalada al pasar a fase 3 es la de retrasar varias semanas la entrada en funcionamiento de discotecas y establecimientos de ocio nocturno. Si en fase tres el Gobierno central permitía su apertura con restricciones, como por ejemplo la prohibición de usar las pistas de baile, el Ejecutivo autonómico ha querido ser más restrictivo para evitar cualquier riesgo. Así, la apertura de pubs y discotecas tendrá que esperar hasta el 1 de julio.

En un comunicado, la Xunta explica que, tras una reunión interdepartamental en la que se analizó un informe de la Consellería de Sanidade, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo "uso da súa capacidade como autoridade competente delegada" y firmó el decreto por el que Galicia aplaza la apertura de este tipo de establecimientos.

"O funcionamento destes locais non procede por agora e considera preferible agardar a que se poida avaliar o resultado do levantamento doutras restricións, como o libre tránsito entre as catro provincias galegas que entrou este luns en funcionamento xunto coa entrada da comunidade Autónoma na fase 3", explica la Xunta en un comunicado.

El Gobierno gallego también agradece el "esforzo" de un sector afectado al ver prolongadas sus restricciones y le traslada su "compromiso" de que la apertura a partir de julio "poida facerse nas condicións máis viables que sexan posibles".