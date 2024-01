Primer día sin móviles en las aulas gallegas

Colegios e institutos gallegos abren de nuevo las puertas de sus aulas tras el parón navideño con la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros públicos durante toda la jornada escolar, incluidas actividades no lectivas, una normativa a la que la mayoría de la comunidad educativa se ha adaptado sin incidencias.



La decisión de la Consellería de Educación de ampliar la prohibición el uso de los teléfonos móviles en los colegios también a los períodos no lectivos -en Galicia la prohibición de usarlos en las aulas está vigente desde 2015- ha comenzado a aplicarse a partir de este lunes, día 8, a través de un protocolo que fue publicado el pasado viernes.



La norma señala que se restringirá el uso de estos dispositivos en las entradas y salidas de los centros, en el tiempo de recreo, en el comedor escolar y en los períodos dedicados a actividades complementarias y extraescolares.



Ya la mayoría de los centros, en concreto el 76 %, tiene dentro de sus normas de convivencia la restricción del uso el móvil en los recreos, por lo que según señaló el conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, esta medida "no supondrá grandes problemas", puesto que los centros tienen ya "sobrada experiencia" en esta materia.



En el caso de los centros que imparten enseñanzas de FP de grado superior, de régimen especial -como escuelas oficiales de idiomas o conservatorios, entre otros- y de adultos, la normativa les permite no aplicar esta medida en esas etapas si así lo consideran.



Con carácter general, solo se seguirá permitiendo el uso proporcionado y razonable de los dispositivos por cuestiones de necesidad, medicas o de otra índole, por motivos justificados, atendiendo a las circunstancias y autorizado por la dirección del centro.



También se mantiene la posibilidad del uso pedagógico de estas herramientas, siempre bajo supervisión del profesorado.



El protocolo, de carácter básico, deberá ser contextualizado o adaptado al centro educativo y a su entorno para, finalmente, ser incluido en las normas de convivencia.



Además, se establecerá un plan de formación para acompañar a las familias en el uso responsable de los móviles.



Román Rodríguez, que ha visitado este lunes el Instituto IES Xelmírez I, en Santiago de Compostela, ha señalado que con este protocolo "se da un paso más para favorecer la convivencia" y "la comunicación social" entre los alumnos.



La nueva instrucción busca "que no se use el móvil" dentro de los centros y que se favorezca la interacción directa entre los estudiantes en los recreos y en otros espacios.



A su juicio, con este protocolo se reducirán los casos de acoso y ciberacoso, puesto que se trata de una norma orientada a la convivencia: "Yo creo que cualquiera de nosotros, que haya estado en un parque, en un espacio público, ve a veces cómo tres o cuatro adolescentes, en vez de hablar entre ellos, están chateando", ha expresado Rodríguez.



Por ello, ve "positivo" que el sistema educativo sea un espacio donde el dispositivo "se use lo menos posible, salvo aquellas cuestiones vinculadas con el propio proceso de aprendizaje".



"Creemos que esta decisión, fruto de la demanda social manifestada, contribuirá a concienciar sobre un uso seguro y saludable de la tecnología y a garantizar una mejora en la convivencia escolar", ha zanjado el conselleiro.



Respecto al pico de la gripe y la subida de contagios por otras enfermedades respiratorias, por el momento no se prevé el uso obligatorio de mascarillas en los centros escolares ni tampoco medidas específicas, más allá de las recomendaciones que dicte Sanidade.



El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha considerado el día 8 de enero tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que la propuesta del Ministerio de Sanidad de imponer el uso de la mascarilla en centros sanitarios en todo el país es "desproporcionada" y ha reclamado el aval de los técnicos para las decisiones sobre salud pública.



Así, el Ministerio y las comunidades no han llegado a un acuerdo para imponer el uso de la mascarilla en centros sanitarios de forma unitaria en todo el país y las diferentes comunidades autónomas deberán presentar sus alegaciones en las próximas 48 horas.



Por otro lado, desde el Ministerio de Sanidad ha rebajado a "recomendación" el uso de las mascarillas en centros sociosanitarios y farmacias.