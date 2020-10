Primeiro traslado dun paciente de Ourense a Vigo para "optimizar a capacidade asistencial"

O Hospital Universitario de Ourense (Chuo) trasladou este xoves a Vigo a un paciente con Covid atendido no servizo de Urxencias co obxectivo de "optimizar a capacidade asistencial".

Así o informou este venres a área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco, que explicou que esta medida se adopta en "aplicación do Plan de Continxencia fronte á pandemia de Sars-COv 2" activado nesta zona ante a evolución epidemiolóxica.

Neste sentido, as mesmas fontes sanitarias sinalaron que se procedeu a trasladar a Vigo a un paciente positivo con Covid-19 atendido polo Servizo de Urxencias do Hospital Universitario de Ourense "co obxectivo de anticiparse á necesidade de camas UCI, optimizando así a capacidade asistencial do conxunto da rede hospitalaria do Servizo Galego de Saúde".

"Con esta medida presérvase a capacidade asistencial dos hospitais públicos de Ourense para continuar atendendo ao resto de pacientes doutras patoloxías e manter a actividade asistencial programada", puntualizou a área sanitaria.

Respecto diso, lembran que "salvo Ourense", o número de casos activos e a taxa de incidencia acumulada "diminúe no conxunto de Galicia". De feito, na capital ourensá e no municipio de Barbadás entrou en vigor este xoves a limitación da mobilidade só ao termo municipal para frear o avance do virus.



A Xunta intervén a residencia de maiores Os Gozos de Pereiro de Aguiar tras detectar máis de 110 contaxios



A Xunta decidiu intervir a residencia de maiores Os Gozos situada no municipio ourensán de Pereiro de Aguiar tras detectar máis dun centenar de contaxios entre os seus usuarios e dous entre os traballadores -segundo os últimos datos facilitados este xoves-.

Así o anunciou este venres a conselleira de Política Social, Fabiola García, no marco da rolda de prensa de presentación en Santiago da campaña de vacinación antigripal na residencia galegas, na que estivo acompañada polo titular de Sanidade, Xullo García Comesaña.

A conselleira de Política Social destacou que se intervén esta residencia para "seguir velando pola calidade e seguridade" dos residentes. Mentres, Comesaña incidiu en que tras esta decisión van analizar e ver que foi o que fallou".