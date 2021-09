O primeiro Debate sobre o estado da Autonomía da lexislatura será do 13 ao 15 de outubro

O primeiro Debate sobre o estado da Autonomía da actual lexislatura en Galicia terá lugar do 13 ao 15 de outubro, tal e como se acordou este martes na Xunta de Portavoces da Cámara galega.

Trátase do noveno debate de política xeral, á marxe das sesións de investidura, ao que se presenta o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que terá enfronte ao BNG de Ana Pontón e ao PSdeG de Gonzalo Caballero.

De cara a esta cita de política e preguntado respecto diso na rolda de prensa posterior á Xunta de Portavoces, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, asegurou que a "predisposición" dos populares galegos para chegar a acordos "sempre é ampla".

Dito isto, sostivo que "os consensos implican unha aproximación entre as forzas políticas". "E, como é natural, son as minorías as que teñen que aproximarse ás maiorías e procurar mellorar as súas políticas, condicionalas ou, dalgunha maneira, influír nelas", afirmou.

Nun contexto no que tanto PSdeG como BNG teñen senllos procesos internos programados para este outono, Puy considerou que "cando os grupos da oposición están en procesos de reelección ou elección de líder hai unha saída fácil para resolver as posibles disputas internas, que é o inimigo exterior".

"Oxalá as dúas forzas se sentisen coa solidez e a confianza suficiente con relación aos seus postulados e a súa conexión co electorado, porque cando un está seguro do que fai e ten un liderado firme, é certo que pode chegar a pactos porque estes non serán utilizados internamente na súa contra", argumentou nunha intervención na que considerou que esta tendencia a "buscar o inimigo exterior" pode facer que "haxa menos predisposición aos acordos". "E, ademais, cando os liderados non son moi fortes, isto aínda se nota máis", apuntou.

O BNG REIVINDICA A SÚA CAPACIDADE DE CONSENSO. En relación a este debate, a viceportavoz parlamentaria do BNG, Olalla Rodil, deixou claro que o Bloque "sempre ten a man tendida" para buscar o consenso. "Temos capacidade de diálogo, de consenso e de acordo cando as cousas serven de verdade para avanzar", sostivo a parlamentaria, que lembrou a unanimidade alcanzada na Cámara galega por mor de iniciativas da súa formación como a que esixía non penalizar ás investigadoras por ser nais.

Neste sentido, incidiu en que os acordos "teñen que servir para mellorar as condicións de vida da xente do país". "Sempre que os acordos sirvan para avanzar, o BNG está e demostrámolo moitas veces", dixo.

Tamén avanzou que a súa formación fará "unha radiografía" da situación na que se atopa Galicia despois de máis dunha década de goberno de Alberto Núñez Feijóo e mostrará que no BNG "hai unha alternativa" para facer "o país mellor e máis grande".

Ademais, evidenciará "a crítica" pero "sempre con óptima construtiva" e a disposición a "presentar alternativas para sacar ao país adiante nun momento de grandes cambios".

O PSDEG AFEA A "FALTA DE DIÁLOGO" DA XUNTA. Pola súa banda, o viceportavoz parlamentario do PSdeG, Pablo Arangüena, destacou que os socialistas galegos "están abertos a pactar todo o que sexa bo para Galicia" nun momento no que se xoga "moito".

Dito isto, lamentou que haxa unha "falta de aposta polo diálogo e a transparencia" por parte da Xunta. Así, criticou que, a día de hoxe, non se saiba nin cales son os 107 proxectos con respaldo da iniciativa privada que optarán aos fondos europeos Next Generation e lembrou que o luns o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, remitiu unha carta ao presidente galego para abordar as propiedades de Galicia en relación a estas partidas.

"A partir de aí e constatada a falta de transparencia, estamos abertos a pactar todo o que sexa bo para Galicia nun momento no que nos xogamos moito", sostivo.