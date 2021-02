Primavera anticipada en Galicia

El inicio de la desescalada en Galicia vendrá acompañado de buen tiempo. Así, tras varias jornadas desapacibles, el viernes la comunidad quedará bajo influencia de las altas presiones centradas al sur de las Islas Británicas y el fin de semana comenzará con cielos despejados en la mayor parte del territorio y temperaturas más propias de la primavera.

Según las previsiones de Meteogalicia, la situación anticiclónica se mantendrá en Galicia durante unas cuantas jornadas más.

Bos días! Despois do paso da fronte pola noite, quedamos co aire frío e os chuvascos 🌦️que trae detrás.

Co avance do día, as chuvias irán remitindo e irá entrando o vento do norte que nos anuncia a chegada do anticiclón a #Galicia a partir de mañá venres #FelizXoves #FelizJueves pic.twitter.com/Du7rz9BLNg