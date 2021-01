A presión nas Uci galegas supera a da primeira onda con 178 ingresos

Os contaxios diarios de covid volveron repuntar a 1.586 en Galicia, após estabilizarse nos primeiros días desta semana nuns 1.400, e aumentaron a 1.271 os hospitalizados, deles 178 pacientes en Uci –oito máis que a xornada anterior–, polo que a presión nestas unidades de críticos supera o pico da da primeira onda –o 4 de abril notificouse o máximo até a data, de 177–.

Así se desprende dos datos publicados na mañá deste mércores pola Consellería de Sanidade con cifras recollidas até as 18.00 horas deste martes, nas que se constata un aumento da presión asistencial con 70 ingresos máis, deles oito máis en Uci, que a xornada anterior.

Deste xeito, os hospitais da comunidade galega contan con 1.093 pacientes con covid en unidades de hospitalización convencional –62 máis– e 178 en Uci –oito máis– que a xornada anterior.

Os hospitalizados aumentan no sete áreas sanitarias galegas, coa de A Coruña e Cee á cabeza, con 305 ingresados con covid en unidades convencionais –23 máis– e 48 en Uci –un máis–; mentres que na de Vigo hai 23 en Uci –sen cambios– e 178 noutras –19 máis–; na de Ourense 14 en Uci –dous máis– e 172 noutras unidades –oito máis–.

Tamén soben na de Santiago e Barbanza a 36 os pacientes con coronavirus en Uci –dous máis– e a 126 os ingresados noutras unidades –dous máis–; na de Pontevedra en críticos hai 16 –un máis– e noutras unidades soben a 118 –cinco máis–; mentres que na de Lugo as persoas en Uci mantéñense en 15 e noutras unidades, en 58 –unha máis–; e no distrito sanitario de Ferrol soben a 26 os ingresados en Uci –dúas máis– e a 136 os hospitalizados noutras unidades –catro máis–.

CASOS E FALECIDOS. Os casos activos de covid-19 en Galicia aumentaron en 812 até situarse en 21.293; dos que 5.679 corresponden á área sanitaria de A Coruña e Cee; 3.680 á de Vigo; 3.309 á de Santiago e Barbanza; 2.980 á de Ourense, Verín e O Barco; 2.022 á de Pontevedra e O Salnés: 1.954 á de Lugo, A Mariña e Monforte; e 1.669 á de Ferrol.

En relación aos contaxios diarios, os detectados con diferentes probas ascenden a 1.586, deles 1.297 confirmados por PCR nas últimas 24 horas. Deste xeito, a cifra de contaxiados aumenta en Galicia a 91.178.

Por áreas sanitarias, a de A Coruña e Cee alcanza os 20.872 contaxiados; a de Vigo sitúase con 17.500; a de Santiago e Barbanza rexistra os 14.935; a de Ourense suma 12.516; a de Lugo, 9.680; a de Pontevedra conta con 9.560 e a de Ferrol sitúase con 6.115.

Mentres, os falecidos con covid-19 en Galicia aumentan a 1.659, após notificar Sanidade a morte doutro dez acodes, todas elas con patoloxías previas.

POSITIVIDADE. Segundo os últimos datos actualizados, as PCR realizadas en toda a comunidade galega ascenden a 1.357.642 desde o inicio da pandemia. E a taxa de positividade aumentou ao 10,8 por cento, tras descender nas dúas xornadas previas a un 9,7%, polo que se mantén por encima do establecido pola OMS para dar por controlada a pandemia, un 5% do que Galicia non baixa desde o 24 de decembro.

Até a data en Galicia curáronse 68.237 pacientes con covid-19, o que supón 764 máis que os rexistrados até este martes.