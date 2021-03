La presidenta de Adif mantiene otoño como fecha de llegada del Ave a Galicia

La presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Isabel Pardo de Vera, ha insistido en que Galicia contará con la alta velocidad en servicio para otoño de este mismo año, al tiempo que ha confirmado que la conexión con Portugal es un proyecto "prioritario" para su departamento.

En una entrevista concedida este domingo al circuito gallego de Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, Pardo de Vera ha confirmado la finalización de las obras del Ave hasta Ourense, por lo que actualmente "ya está todo en pruebas". "Tenemos una infraestructura complicadísima, carísima, pero es una de las infraestructuras pioneras en evolución tecnológica en Europa y en el mundo", ha defendido la titular del ADIF.

Tras asegurar que las pruebas realizadas hasta el momento han sido "muy satisfactorias" y que la electrificación se ha "energizado", ha dicho que no le gusta dar plazos, pero ha confirmado que ADIF mantiene "el horizonte de otoño" para la puesta en servicio. "A no ser que alguien nos haga algún tipo de sortilegio", ha apostillado.

En este sentido, Isabel Pardo de Vera ha avanzado que informará puntualmente "de cómo van esas pruebas y si hay alguna incidencia" que obligue a retrasar "15 días arriba o 15 días abajo" esa puesta en servicio. Además, la presidenta del ADIF ha asegurado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es "muy sensible" con el "equilibrio" de las siete ciudades gallegas en torno a las infraestructuras ferroviarias.

CONEXIÓN DE LUGO. Sobre la conexión de Lugo con la alta velocidad, Pardo de Vera ha recordado que le "comieron los demonios" cuando en 2018 llegó al Adif "y no tenía ni un triste estudio ni un triste proyecto" por donde empezar. "Había mucha declaración de intenciones, pero la realidad es que ha habido cero materialización de ninguna inversión más que esa variante en Pobra de San Xiao --en Láncara--, que tardó 14 años en ponerse en servicio desde que se inició", ha explicado.

Frente a ello, ha reivindicado la actuación del organismo que dirige: "Desplegamos un equipo interdisciplinar para hacer el diagnóstico, elaboramos 71 expedientes de contratación para intentar que en el mínimo tiempo posible Lugo no se quedase desconectada de la red de alta velocidad que llega a Ourense". Así, al respaldar la inversión de 500 millones de euros comprometida para la zona, la presidenta ha defendido que el Adif hizo "todo lo que pudo hacer en el menor tiempo posible".

Preguntada por la situación de Ferrol, Pardo de Vera ha puesto el foco en que se está "trabajando con el puerto" y con su conexión con la ciudad de A Coruña. Para ello, ha apostado por "avanzar" en el bypass de Betanzos para que el ferrocarril y su conexión con la red "sea competitiva" para Ferrol.

"IMPULSO CLARO" A OURENSE-VIGO. De igual modo, la presidenta del ADIF se ha comprometido a dar "un impulso claro" a los trazados entre Ourense y Vigo, que forman parte del Corredor Mediterráneo. Consciente de la "orografía complicadísima" de estas vías centenarias, que a lo largo de este invierno sufrieron numerosas incidencias, ha afirmado que el tramo está "dentro de la programación de inversiones" valoradas en unos 500 millones de euros.

Asimismo, ha remarcado como "prioritario" la salida sur de Vigo hacia Portugal. Es más, Pardo de Vera ha insistido en la "clara apuesta" tanto del Ejecutivo luso como el español por impulsar esta infraestructura "imprescindible, natural y de sentido común". "Desde luego, la voluntad del Gobierno portugués y el español ya dio claros avances. Nosotros, como ADIF, iniciamos la tramitación del convenio con el administrador de infraestructuras portugués", ha avanzado, de cara a un acuerdo que se firmará próximamente.

"ME CABREA MUCHO" LA POLITIZACIÓN. En la entrevista concedida a RNE, Isabel Pardo de Vera ha abordado la constante politización que sufre el ferrocarril en España: "Es un tema que a mí me cabrea mucho, porque llevo muchos años trabajando en las infraestructuras y contaminar al ciudadano me parece un ejercicio de muy poca lealtad y de muy poco nivel político".

Tras defender la "transparencia" de la institución que dirige, la presidenta del ADIF ha asegurado que su equipo siempre está "dispuesto a informar de la verdad de la situación de las cosas", del "trabajo que hay que hacer" y de "la viabilidad" de los proyectos.

Así, en referencia a la reunión mantenida hace más de una semana en Madrid entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Pardo de Vera ha valorado que este último "informó con una transparencia meridiana sobre todas las actuaciones competencias del Ministerio y también sobre las que tiene que poner en marcha la Administración autonómica".

Dicho esto, ha aseverado que "las infraestructuras son de todos" y "nadie debe capitalizarlas": "Se puede poner deberes, se puede preguntar. Pero lo que hay que hacer es informar y no contaminar ni utilizarlo como herramienta política".