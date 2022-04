La presencia de Igor el Ruso siembra el pánico entre los funcionarios de A Lama

"Todos los días le sacamos de la celda, y él bien espera en el patio, bien se va a otra celda. En ese momento revisamos minuciosamente su dependencia. No podemos darle pie a que construya objeto prohibido alguno. Está encerrado en la celda, y le cacheamos por miedo a que esté tramando algo". Funcionarios del centro penitenciario de A Lama temen por su integridad física ante la presencia en el penal de Norbert Feher, alias Igor el Ruso, considerado el preso más peligroso de España, con un historial criminal que incluye múltiples asesinatos a sangre fría en Italia y en España. El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar explica que su presencia provoca "situaciones gravísimas de falta de seguridad", circunstancia que ya ha puesto en conocimiento de Ana Vázquez, diputada del PP y responsable de Interior.

"Se recibió orden de trasladar al interno al departamento de comunicaciones, situado al otro lado de la prisión, para realizar una videoconferencia de los muchos juicios que tiene pendientes. Nos sorprende el hecho de que a pesar de que hay un lugar habilitado para realizar este tipo de comunicaciones y así evitar el traslado, no se dote al departamento de aislamiento de los medios tecnológicos necesarios para realizar estas videoconferencias", explican.

Imagen del módulo de aislamiento de la cárcel de A Lama. DP

Al proceder al traslado de Igor el Ruso se suspenden, por motivos de seguridad, la salida de todos los demás internos. Además, se trasladan seis funcionarios dotados con trajes de seguridad. Durante las dos horas que permaneció declarando, añaden los funcionarios del sindicato, los seis escoltas permanecieron en labores de vigilancia, "dejando varios edificios sin personal suficiente, entre ellos el departamento de aislamiento y el edificio 7, que es donde se albergan a los internos más conflictivos". En esa franja horaria, continúan, se requiere presencia de funcionarios. "Todo ello está supervisado por el subdirector de Seguridad", añaden.

"Le pedimos a la directora cambios, pero se niega", explica Tu Abandono Me Puede Matar, organización que lleva meses poniendo luz y taquígrafos a lo que sucede dentro del penal. "Lleva todos estos meses sin salir de su celda, vive en ocho metros cuadrados. No sabemos de lo que es capaz. Además, no tenemos formación para hacerle frente. La media de edad de los funcionarios aquí es de 52 años".

Medidas de seguridad ante la presencia de Igor el Ruso en un juicio. DP

El procedimiento para mover a Igor el Ruso, concluyen, "merma la seguridad del centro y pone en muy grave peligro la integridad física de todos los funcionarios que realizaron el traslado, Además, la seguridad del resto de módulos se ve afectada, sin personal para poder sofocar otros incidentes".

Perfil

Asesinatos a sangre fría, entre ellos dos guardias civiles y varios hosteleros

El preso más peligroso de España tiene un historial delictivo que comienza en Italia en 2006. De origen serbio, contaba con tres nacionalidades cuando fue detenido. Su primera gran fechoría se tradujo en una agresión sexual y un robo, seguida de un doble homicidio a un hostelero y un guardia en el país transalpino. Años más tarde acabó con la vida del dueño de un estanco, del dueño de otro bar y de un camarero.



Ya en España, cometió el triple crimen de Teruel, asesinando a un ganadero y a dos agentes de la Guardia Civil que le seguían los pasos. Se halla a la espera de numerosos juicios por ello.