Un total de 15 persoas concorren ao proceso interno co que Podemos Galicia escollerá secretarios locais en once municipios galegos. En sete deles non chegará a producirse votación, xa que só se presenta unha persona, ben por tratarse dun candidato de consenso ou por ser a única en reunir os avais necesarios. Finalmente, segundo informa a dirección galega de Podemos na mañá deste venres, tres dos 18 precandidatos non reuniron os avais necesarios para concorrer ao proceso interno. É o caso de David Parra Jodar, que se presentaba en Santiago; Félix Otegui, que o facía en Vigo; e Uxío López, na Coruña.

Por tanto, o exsenador de En Marea José García Buitrón —afín ao secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino— será elixido secretario local da cidade herculina ao tratarse do único candidato en liza.

Pola súa banda, tanto en Santiago como en Vigo si se producirán votacións. Na capital galega mediranse David Domenech —da corrente errejonista en Galicia— e Álex Botello —afín á deputada de En Marea e membro da executiva de Podemos Galicia, Luca Chao—. Ambas as candidaturas trataron de lograr un acordo para configurar unha lista de unidade pero as negociacións non frutificaron.

En Vigo, os inscritos da cidade olívica deberán escoller entre Xaquín Pastoriza e Pablo Orge. O primeiro goza do respaldo da cúpula galega, mentres o segundo pertence ao círculo do que fose secretario de Organización coa anterior dirección do partido galego, Juan Merlo.

En sete das once localidades nas que o partido morado convoca procesos internos non chegará a haber votacións

Tamén haberá votacións ao existir dous candidatos no círculo de Sanxenxo (Pontevedra), localidade na que se presentan Antonio Manuel Villanueva e María del Carmen Camiña; así como en Ames (A Coruña), onde concorren Manuel Pardo e Eusebio Ónega.

RECLAMACIÓN CONTRA ÓNEGA. Respecto deste último, a dirección de Podemos Galicia desestimou a reclamación presentada por inscritos de Ames que reclamaban que Eusebio Ónega fose apartado do proceso interno debido á súa condena por ameazar a varias persoas nunha asemblea celebrada no ano 2016.

Así as cousas, en sete das once localidades nas que o partido morado convoca procesos internos non chegará a haber votacións e os únicos candidatos en liza serán proclamados o día 27 de novembro, día en que conclúen os comicios.

É o caso de Ferrol con Borja San Ramón —membro da executiva e próximo a Gómez-Reino—, Pontevedra con José Ramón Otero —que ostentaba a portavocía do círculo pontevedrés— ou Lugo con José Manuel Pérez Afonso —tamén pertencente á dirección galega—.

Alfonso Víctor Ferreiro será proclamado secretario do círculo de Ourense e Manuel Lado en Gondomar. Por último, no municipio lucense de Sarria será secretaria local Paula Santiago, a única muller xunto a María del Carmen Camiña en Sanxenxo, que se presentou ao proceso en toda Galicia.

As votacións desenvolveranse, a través dun sistema telemático, entre o 20 e o 25 do presente mes de novembro. Dous días máis tarde, o xoves 27, daranse a coñecer os resultados após ser aplicados os mecanismos antifraude cos que procede Podemos no seu proceso internos.