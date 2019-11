O PPdeG volve elixir aos exconselleiros Elena Muñoz e Jesús Vázquez como senadores

Os populares galegos volveron a elixir á que fora presidenta do PP de Vigo, Elena Muñoz, e ao exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, para ser nomeados senadores por designación autonómica no pleno ordinario da próxima semana.

Así o anunciaron nun comunicado remitido aos medios este xoves, xornada na que o Grupo Parlamentario Popular rexistrou no Parlamento de Galicia os candidatos escollidos.

Ambos os exconselleiros da Xunta baixo os mandatos de Alberto Núñez Feijóo xa foran os nomes propostos para ocupar os dous postos que lle corresponden ao PPdeG no Senado por designación autonómica dada a súa condición de primeira forza na Cámara galega.

Elena Muñoz Fonteriz é licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Vigo. Desde que accedeu en 1999 á escala superior de Finanzas da Xunta, estivo ligada á Administración galega ata que en 2012 foi nomeada conselleira de Facenda polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ocupou este asento no Goberno galego até o 2015, cando foi designada candidata á Alcaldía de Vigo. Despois da maioría absoluta de Abel Caballero naqueles comicios, permaneceu como líder da oposición na corporación municipal ata este 2019.

Muñoz dimitiu como presidenta dos populares de Vigo e rexeitou recoller a súa acta de concelleira no Consistorio olívico despois das eleccións do pasado 26 de maio, nas que non só non conseguiu acabar coa maioría absoluta do rexedor socialista –con 20 concelleiros de 27–, senón que o grupo do PP baixou a súa representación de sete a catro edís.

JESÚS VÁZQUEZ. Jesús Vázquez Abad é licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e doutor 'cum laude' en Ciencias Económicas e Empresariais pola UVigo. Na docencia, actualmente é profesor titular do Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia na UVigo. Foi decano da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense en 2006.

Foi elixido deputado no Congreso nas eleccións xerais de 2008, e a nivel orgánico foi presidente da comisión nacional de universidades do PP. Tamén formou parte do Goberno de Feijóo como conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desde 2009 ata 2015, ano no que conseguiu ser elixido alcalde de Ourense cunha minoría que non lle permitiu aprobar ningún dos orzamentos do Concello durante o seu mandato.

Nos comicios municipais do pasado 26 de maio, o PP de Ourense perdeu tres concelleiros e a opción de liderar o Consistorio, aínda que un acordo asinado con Democracia Ourensana (DO) permitiulles aos populares formar parte dun goberno bipartito. No entanto, Vázquez Abad decidiu que non participaría nel.

PLENO DO PARLAMENTO. Ambos os exconselleiros de Feijóo serán elixidos formalmente senadores por designación autonómica no pleno extraordinario convocado para ese efecto para o vindeiro martes no Pazo do Hórreo.

Nesta sesión da Cámara tamén será desginado senador o actual portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen deixará a Cámara galega para ocupar o posto que os socialistas terán no Senado por ser segunda forza en Galicia.

Na pasada lexislatura no Estado, o exconcelleiro da Marea Atlántica na Coruña José Manuel Sande foi o senador escollido polo grupo de En Marea, unha decisión que terminou por romper formalmente este grupo parlamentario e pola que os rupturistas perderon a condición de segunda forza en favor do PSdeG.